أخبار التكنولوجيا | واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه.. جوجل تضيف لمسة ذكاء اصطناعي جديدة لـPhotos

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تحقيق بريطاني يلاحق ميتا بسبب معلومات واتساب

قالت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أوفكوم Ofcom، إنها فتحت تحقيقا بشأن شركة “ميتا” Meta، على خلفية المعلومات التي قدمتها والمتعلقة بتطبيق واتساب، وذلك في إطار أحد مراجعاتها للسوق.

أعلنت شركة "ميتا"، عن أنها ستوقف وصول المراهقين إلى شخصياتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي على جميع تطبيقاتها عالميا.



هتحول صورك إلى ميمز.. جوجل تضيف لمسة ذكاء اصطناعي جديدة لـPhotos

أعلنت شركة جوجل عن إضافة ميزة جديدة إلى تطبيق Google Photos تتيح للمستخدمين إنشاء صور "ميمز" باستخدام صورهم الشخصية، وذلك من خلال أداة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تحمل اسم “Me Meme”.

أعلنت منصة تيك توك، عن إبرام صفقة جديدة تسمح لها بالاستمرار في العمل داخل الولايات المتحدة، ومع تأمين مستقبل المنصة في البلاد، من المتوقع أن يواجه 200 مليون مستخدم أمريكي بعض التغييرات في تجربتهم على التطبيق.



أبل تستعد لتغيير صغير في واجهة iPhone 18 Pro

تشير أحدث التسريبات إلى أن iPhone 18 Pro قد يأتي مع نسخة أصغر من ميزة الجزيرة الديناميكية Dynamic Island، وهو عنصر تصميمي لم يشهد تغييرات كبيرة منذ سنوات، ما يمنح المستخدمين مساحة شاشة أكثر وضوحا.



بعد النجاة من الحظر.. تيك توك يغير قواعد اللعبة في أمريكا

عند فتح تطبيق تيك توك اليوم، صادف المستخدمون في الولايات المتحدة نافذة منبثقة تطلب منهم الموافقة على شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الجديدة قبل الاستمرار في التصفح.



وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

أعلنت شركة ميتا، أنها بصدد اختبار خطة اشتراك جديدة لمستخدمي واتساب، تهدف إلى إزالة الإعلانات من قسم التحديثات Status، ستمنح هذه الميزة المستخدمين طرقا جديدة للاستفادة من التطبيق، مع تجربة استخدام خالية من الإعلانات.

خدعة مخفية في آيفون.. كيفية وضع المكالمات قيد الانتظار

تعرف أجهزة آبل بتقديم أفضل تجربة مستخدم، وآيفون ليس استثناء، يقدم الهاتف العديد من الميزات المفيدة، ومن أبرزها القدرة على وضع المكالمة قيد الانتظار ، وهي ميزة مخفية قد لا يعرفها الكثيرون.

