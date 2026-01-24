خدعة مخفية في آيفون.. كيفية وضع المكالمات قيد الانتظار

تعرف أجهزة أبل بتقديم أفضل تجربة مستخدم، وآيفون ليس استثناءً، حيث يقدم الهاتف العديد من الميزات المفيدة، ومن أبرزها القدرة على وضع المكالمة قيد الانتظار ، وهي ميزة مخفية قد لا يعرفها الكثيرون.

عادة، لا يظهر خيار “الانتظار” في واجهة المكالمة النشطة على آيفون، لكن يمكنك وضع المكالمة الصوتية قيد الانتظار بسهولة، وذلك عند استخدام زر كتم الصوت Mute، يمكنك سماع الشخص الآخر، لكنه لا يسمعك، أما عند وضع المكالمة قيد الانتظار، فلن يسمع أي طرف الآخر.

خطوات وضع المكالمة قيد الانتظار على آيفون:

1. اتصل بأي جهة اتصال لديك.

2. في شاشة المكالمة النشطة، لاحظ وجود زر كتم الصوت Mute.

3. اضغط على زر كتم الصوت لبضع ثوان حتى يتم وضع المكالمة قيد الانتظار.

4. إذا رغبت، يمكنك إجراء مكالمة أخرى أثناء ذلك.

هذه الطريقة المخفية تجعل إدارة المكالمات أسهل بكثير، خصوصا عند الحاجة للتحدث مع شخص آخر أو أخذ استراحة دون إنهاء المكالمة.

حظر المكالمات المزعجة على آيفون

تعد المكالمات المزعجة (السبام) من أكثر الأمور المزعجة لمستخدمي آيفون، لحسن الحظ، توفر أبل إعدادات مخفية للتخلص من هذه المكالمات أو منعها على هواتف آيفون.



1. كتم المتصلين غير المعروفين: توقف هذه الميزة المكالمات من أرقام غير موجودة في جهات الاتصال أو المكالمات الأخيرة أو اقتراحات Siri، وإليك طريقة التفعيل:

- اذهب إلى الإعدادات> ثم التطبيقات > ثم الهاتف> Silence Unknown Callers > بمجرد النقر على زر التفعيل، ستذهب المكالمات مباشرة إلى البريد الصوتي دون أن يرن الهاتف.

2. فحص المكالمات: تتيح لك هذه الميزة معرفة سبب المكالمة قبل الرد، إليك طريقة عملها:

- يطلب آيفون من المتصلين غير المعروفين ذكر اسمهم وسبب الاتصال قبل الرنين، وسترى نص المكالمة وتقرر الرد أو تجاهلها، ولتفعيلها اذهب إلى الإعدادات > ثم التطبيقات > ثم الهاتف> ثم كتم المتصلين غير المعروفين> ثم اسأل عن سبب الاتصال.

3. حظر أرقام محددة يدويا: يمكنك تفعيلها لحظر تلقي مكالمة سبام: اذهب إلى تطبيق الهاتف > المكالمات الأخيرة > الضغط على (i) بجانب الرقم > احظر هذا المتصل> احظر جهة الاتصال>.

يمنع هذا الرقم من الاتصال أو إرسال رسائل لاحقا.