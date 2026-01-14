قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد بهاء شلبي رئيسا لصناعة النواب.. وجنيدي وسمير وكيلين.. والبهي أمين سر
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
مأساة بطولية.. قطار يدهس موظف محكمة بعدما أنقذ طفلة|وشاهد عيان يروي التفاصيل
وقف نزيف الدماء.. مصر ترأس الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ثريا البدوى رئيسا لإعلام النواب.. وعماد الدين حسين وإنجي أنور وكيلين.. وضحى عاصي أمينا للسر

ثريا أحمد البدوي ، رئيس إعلام النواب
ثريا أحمد البدوي ، رئيس إعلام النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أسفرت انتخابات لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن فوز ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن رئيسين، وعماد الدين حسين أحمد محمد وكيلا، وإنجي أنور محمد بدر وكيلا، وضحى مصطفى محمد محمد عاصي أمينا للسر.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 “الرئيس - الوكيلان - أمين السر”، والذين يتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.

وتنص المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: "يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة".

أما المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فتنص على أن “تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة".

بينما نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: “يترأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها”.

انتخابات لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ثريا أحمد البدوي عماد الدين حسين اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

المظاهرات في إيران

استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد فؤاد هنو

وزير الثقافة يعلن تفاصيل المبادرة الوطنية لإحياء وتطوير النشاط الثقافي والفني بالجامعات

ياسر صادق

ورم فى القدم.. أشرف زكي : ياسر صادق فى الرعاية المركزة وأدعوله.. خاص

عمرو يوسف

إيرادات الأفلام.. مفاجأة عمرو يوسف وصدمة أحمد مالك

بالصور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

مصنع
مصنع
مصنع

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد