برلماني أوكراني: كييف تثمن أي لقاء مع الحلفاء الأمريكيين

قال فاديم هاليتشوف، عضو البرلمان الأوكراني، إن كييف تنظر بإيجابية إلى كل فرصة وكل لقاء يتم مع الحلفاء الأمريكيين، مؤكدًا أن الرئيس الأوكراني يعوّل على أن تسفر هذه اللقاءات عن نتائج بنّاءة تدفع مسار المفاوضات إلى الأمام.

وأضاف هاليتشوف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فرق التفاوض من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل حاليًا بشكل متوازٍ، مشيرًا إلى أن الاجتماعات استمرت ليومين متتاليين وتركزت على مناقشة المناهج والمسارات المطروحة للتفاوض، إضافة إلى آليات تشكيل مجموعات العمل.

أوضح عضو البرلمان الأوكراني أن هذه الاجتماعات تعكس رغبة أوكرانيا في بناء مسار تفاوضي واضح ومرن، لكنه شدد على أن أي تقدم يعتمد على التزام جميع الأطراف بمبادئ الحوار واحترام الأولويات الأساسية لكل طرف ضمن مسار التفاوض.