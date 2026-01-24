3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إرسال 447 مولدا كهربائيا طارئًا إلى أوكرانيا، في إطار جهود لدعم المدنيين المتضررين من انقطاع التيار والتدفئة نتيجة الضربات الروسية المتواصلة على البنية التحتية للطاقة.

وأفادت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي أن المولدات سيتم تسليمها عبر بولندا، وستستخدم لتأمين إمدادات الكهرباء للـمستشفيات، مراكز إيواء، والخدمات الأساسية في المناطق الأكثر تضررًا. وأوضح البيان أن هذه الشحنة تمت من الاحتياطيات الاستراتيجية للاتحاد، بقيمة تقارب 3.7 مليون يورو.

وأشارت المفوضية إلى أن أكثر من مليون أوكراني يعيشون في ظل برد قارس دون كهرباء أو تدفئة أو مياه، نتيجة استمرار الهجمات على محطات وشبكات الطاقة.

وقالت المفوضة المسؤولة عن التأهب وإدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي، حاجة لحبيب، إن الهجمات الروسية تستهدف المدنيين عبر حرمانهم من الخدمات الأساسية في منتصف فصل الشتاء.

وتُعد هذه المولدات جزءا من دعم أوروبي مستمر، حيث سبق أن أرسل الاتحاد حتى الآن نحو 9500 مولد كهربائي إلى أوكرانيا، إضافة إلى محطة طاقة حرارية كاملة تبرعت بها ليتوانيا قبل حلول فصل الشتاء، لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الضغط الشديد على شبكة الطاقة.

من جانبها، ذكرت مصادر أوكرانية أن آلاف المباني، بينها نحو 4000 في العاصمة كييف، لا تزال دون تدفئة وأن أجزاء واسعة من المدينة تشهد انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي، ما دفع السلطات لإعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة خلال الأيام الماضية.

وفي ردود الفعل الرسمية، أكد الكرملين أن روسيا تستهدف فقط المنشآت العسكرية في أوكرانيا، متهماً كييف بأنها ترفض مقترحات موسكو للسلام، وملقيًا عليها مسؤولية استمرار الحرب. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء الماضي، تنفيذ غارات على منشآت تقول إنها تدعم الجيش الأوكراني.