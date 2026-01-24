برلماني: تلاحم الشرطة مع الشعب صمام أمان الوطن.. وكلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة قوية

تقدم النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ74، وذكرى ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن هذه المناسبات الوطنية الخالدة تعكس معاني التضحية والفداء، وتُجسد روح الانتماء الوطني لدى رجال الشرطة وأبناء الوطن.

وقال النائب عادل ناصر إن عيد الشرطة وذكرى 25 يناير يمثلان محطات مضيئة في تاريخ مصر الحديث، تُذكر الجميع بما قدمه رجال الشرطة من تضحيات جسام دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، مشددًا على أن دماء الشهداء ستظل شاهدًا على شرف الواجب وقدسية المسؤولية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، مؤكدًا أنها حملت رسائل طمأنة للشعب المصري، وأكدت أن قوة وتجهيزات أجهزة الأمن هدفها الأساسي حماية الدولة، وصون مقدراتها، والحفاظ على أمن المواطنين دون استثناء.

وأضاف النائب عادل ناصر أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة الوطنية، وعلى رأسها مؤسسة الشرطة، في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، مؤكدًا أن ما تبذله وزارة الداخلية من جهود في مكافحة الجريمة والإرهاب يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير يجدد العهد على مواصلة دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، واستلهام دروس الوطنية من تضحيات الشهداء، حتى تظل مصر قوية، آمنة، ومستقرة، قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لأبنائها.