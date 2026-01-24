قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
برلمان

برلماني: تلاحم الشرطة مع الشعب صمام أمان الوطن.. وكلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة قوية

النائب عادل ناصر
النائب عادل ناصر
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ74، وذكرى ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن هذه المناسبات الوطنية الخالدة تعكس معاني التضحية والفداء، وتُجسد روح الانتماء الوطني لدى رجال الشرطة وأبناء الوطن.

وقال النائب عادل ناصر إن عيد الشرطة وذكرى 25 يناير يمثلان محطات مضيئة في تاريخ مصر الحديث، تُذكر الجميع بما قدمه رجال الشرطة من تضحيات جسام دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، مشددًا على أن دماء الشهداء ستظل شاهدًا على شرف الواجب وقدسية المسؤولية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، مؤكدًا أنها حملت رسائل طمأنة للشعب المصري، وأكدت أن قوة وتجهيزات أجهزة الأمن هدفها الأساسي حماية الدولة، وصون مقدراتها، والحفاظ على أمن المواطنين دون استثناء.

وأضاف النائب عادل ناصر أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة الوطنية، وعلى رأسها مؤسسة الشرطة، في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، مؤكدًا أن ما تبذله وزارة الداخلية من جهود في مكافحة الجريمة والإرهاب يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير يجدد العهد على مواصلة دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، واستلهام دروس الوطنية من تضحيات الشهداء، حتى تظل مصر قوية، آمنة، ومستقرة، قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لأبنائها.

السيسي عيد الشرطة البرلمان مجلس النواب نواب

