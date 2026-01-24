قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الضرائب تستكمل ندوات التثقيف الضريبي الأسبوعية.. تفاصيل

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
محمد يحيي

تستكمل مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ صباح غد الأحد ولمدة  4 أيام متصلة؛ عمليات إطلاق مجموعة من المحاضرات والندوات التثقيفية الموجهة للممولين والمهتمين بالمنظومة الضريبية .

وتتضمن تلك الاجراءات؛ توجيهات وزارة المالية بالعمل على رفع مستويات التثقيف الضريبي و مساعدة الممولين والمستثمرين على الإلمام بالاجراءات الضريبية و الاستماع لشكواهم وحل مشكلاتهم بما يساعد على رفع مستويات الإلتزام الطوعي وتقديم الإقرارات الإلكترونية في مواعيدها المعلنة.

وفقًا لتقرير صادر عن مصلحة الضرائب المصرية فإنه من المقرر تنظيم الورش التوعوية على مدار  5 أيام متصلة بإجمالي تنظيم 15 ندوة تثقيفية لدعم المجتمع الضريبي و المخاطبين بأداء الضريبة.

وأعلنت مصلحة الضرائب بدء تنفيذ عمليات تدشين الندوات الأسبوعية والتي تجرى بشكل دوري بواقع 3 ندوات يوميا من الأحد حتي الخميس من الأسبوع الجاري.

وقالت مصلحة الضرائب إنه من المقرر إطلاق الندوات المستهدفة علي مدار 30 ساعة أسبوعية بإجمالي ساعتين للمحاضرة الواحدة بما يعني 3 حلقات لمدة 3 ساعات يوميا ولمدة 5 أيام متصلة.

جدول مواعيد المحاضرة

تركز المحاضرات التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية على أكثر من 5 ملفات استراتيجية أبرزها " الفاتورة والإيصال الإلكتروني، احتساب ضرائب المرتبات والأجور PayRoll، حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقدمة للممولين، ربط الفاتورة الإلكترونية مع منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.

ويحاضر في المحاضرات نخبة من قيادات المصلحة علي مستوى المأموريات والإدارات المتخصصة أبرزها إدارات" التطوير ومتابعة البرامج، البحوث الضريبية، مركز أول كبار الممولين، وحدة التجارة الإلكترونية، الإرشاد الضريبي، التفتيش على المصالح الحكومية، الدعم الداخلي للتعاملات الإلكترونية".

موضوعات المحاضرات

تتضمن أبرز المحاضرات التي تحمل أرقام من 2727 – 2738 خلال المدة المذكورة حيث تتضمن الندوات وورش التدريب بعناوين وموضوعات:

  • مظومة الفاتورة الإلكترونية
  • دور منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية " ساب" في تبسيط الاجراءات الضريبية
  • الضريبة لأنشطة المهن الحرة دخل وقيمة مضافة
  • كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط
  • منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
  • نظرة عامة على منظومة الايصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • كيفية تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعية " دخل"
  • الفاتورة الإلكترونية و الربط بينها وبين منظومة نافذة
  • الإعفاءات الضريبية في ضوء القانون 67 وتعديلاته
الضرائب المصرية ورش التوعية الضريبية ورش التثقيف الضريبي اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال المنظومة الضريبية الاجراءات الضريبية

