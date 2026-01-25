بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM

تصدّر التساؤل حول الحد الأقصى للسحب اليومي والإيداع من البنوك وماكينات الـATM محركات البحث بين العملاء، بعد قرار البنك الأهلي المصري الأخير، حيث يحرص العملاء على معرفة الضوابط الجديدة المتعلقة بحدود السحب والإيداع، لضمان تنظيم عملياتهم المالية دون أية معوقات، سواء في الفروع البنكية أو عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تفاصيل قرار البنك الأهلي

في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية في المعاملات المالية اليومية، أفاد البنك الأهلي المصري مؤخرا، عبر موقعه الإلكتروني، بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) لبطاقات الخصم المباشر، سواء للأفراد أو الشركات.

واعتمد البنك الأهلي، مبلغ 100 ألف جنيه يوميًا، مع تحديد سقف شهري للإيداع يصل إلى 500 ألف جنيه.

حدود السحب والايداع من البنوك و ATM

حدد البنك الاهلي الحد اليومي المسموح به للسحب من فروع البنوك، والـATM، إضافة إلى حدود التحويل والسحب عبر تطبيق إنستاباي، وفقًا للضوابط المعتمدة حتى منتصف 2025.



الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

كان البنك المركزي، قرر في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.

وحدد البنك المركزي في وقت سابق رسوم السحب لكل عملية، في المقابل تبقى الخدمة مجانية، إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، كما حدد أيضا الحد الأقصى للمعاملات النقدية اليومية.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM

تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

ويصل الحد الأقصى للسحب اليومي بالنسبة لماكينات الصراف الآلي أو ATM إلى 30 ألف جنيه مصري، بعد قرار المركزي الأخير.

حد السحب اليومي في البنوك

حدود الإيداع من ماكينات الصراف الألى الخاصة بالبنك الأهلي 100 ألف جنيه يوميًا، و500 ألف جنيه شهريًا.

رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي

حدد البنك المركزي المصري، في وقت سابق، رسوم السحب atm، وتبلغ 5 جنيهات للعملية الواحدة عند استخدام ماكينات بنوك غير تابعة للبنك الذي أصدر البطاقة، بينما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر.