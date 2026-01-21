32 ألف جنيه.. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنك الأهلي بعد خفض الفائدة

قدمت إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد نشرة إخبارية حول عوائد شهادات الإدخار في البنك الأهلي بقيمة 200 ألف جنيه وكيفية حسابها.

إذ ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية عن كيفية حساب عائد 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلي المصري، سواء الشهادات ذات العائد الثابت أو المتغير، وذلك بعد التعديلات الأخيرة على أسعار الفائدة التي قررها البنك المركزي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير للعام الماضي، المنعقد نهاية ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع 20%، وسعر الإقراض 22%، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21%. وحتى الآن، لم يصدر أي قرار جديد بشأن تعديل العوائد.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن شهادات ادخار البنك الأهلي تظل من أبرز الأوعية الادخارية الآمنة في السوق، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الفائدة، وحرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين معدلات التضخم وتشجيع الادخار.

مضيفًا أن تنوع الشهادات، سواء ثابتة أو متدرجة أو متغيرة، يمنح العملاء مرونة كبيرة في اختيار الأنسب لاحتياجاتهم المالية، مشيراً إلى أن الشهادات البلاتينية ما زالت تحقق عوائد جاذبة مقارنة بالبدائل منخفضة المخاطر.

للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو: