الخصم الصامت.. كم تدفع للبنوك عند استخدامك ATM ؟

يتساءل الكثير عن رسوم السحب من ماكينة ATM ، فقد يتفاجىء البعض بخصومات من الفيزا بعد كل عملية سحب واستخدام ATM لصالح البنك وقد لا يدري البعض بتلك الخصومات ولا يعرفون كم يسحب منك البنك عند استخدام ATM .

هل يتم خصم فلوس عند السحب من ATM ؟

نعم، يتم خصم رسوم عند السحب من ماكينة الصراف الآلي (ATM) إذا كانت الماكينة لا تتبع بنكك الأصلي (مصدر البطاقة)، وغالباً تكون هذه الرسوم حوالي 5 جنيهات مصري (أو أكثر قليلاً حسب البنك) لكل عملية سحب، أما السحب من ماكينة تابعة لنفس البنك فيكون مجانيًا، وفقاً لقرارات البنك المركزي المصري وتختلف الرسوم قليلاً بين بنك وآخر.

رسوم السحب من ATM





رسوم ماكينة الصراف الآلي

تفرض بنوك رسومًا على استخدام ماكينات الصراف الآلي خارج شبكاتها أو غير التابعة لها، وتختلف تلك الرسوم فيما بين البنوك، وتفرض تلك الرسوم على كل معاملة مصرفية لكل من البنك صاحب الماكينة والبنك صاحب الحساب.

إذا كنت تكثر من استخدام ماكينات الصرف الآلي، يجب عليك البحث عن أماكن توافر ماكينات الصرف الآلي التابع لبنكك، أو اختيار التعامل مع بنك ذو شبكة واسعة من ماكينات الصرف الآلي أو بنك لا يفرض رسوم على استخدام ماكينات صرف التابعة لبنك آخر.

وفي حالة الضرورة يكون من الأفضل أن تقوم بسحب كل ما تحتاجه مرة واحدة بدل من تكرار عمليات السحب مما يضاعف من رسوم استخدام ماكينة الصرف الآلي.

سحب فلوس من ATM

رسوم السحب من ATM

السحب من نفس البنك: مجاني.

مجاني. السحب من بنك آخر: تفرض البنوك رسومًا تتراوح عادةً حول 5 جنيهات للعملية الواحدة، وقد تختلف قليلاً (مثلاً، بعض البنوك تفرض 6 جنيهات).

تفرض البنوك رسومًا تتراوح عادةً حول 5 جنيهات للعملية الواحدة، وقد تختلف قليلاً (مثلاً، بعض البنوك تفرض 6 جنيهات). الاستعلام عن الرصيد: قد يكون مجانيًا أو يخضع لرسوم أقل، تتراوح بين 1.5 إلى 2 جنيه (أو أكثر) حسب البنك

هل الدفع بالفيزا عليه رسوم ؟

نعم، قد يكون هناك رسوم على الدفع بالفيزا، تختلف حسب نوع البطاقة (خصم مباشر أو ائتمان)، نوع العملية (محلي أو دولي، سحب نقدي أو شراء)، والبنك المصدر؛ وتتضمن الرسوم المحتملة عمولات المعاملات الدولية (Markup Fees) أو فوائد التأخير إذا لم تسدد الفاتورة في الوقت المحدد، بينما لا يحق للمحلات أخذ رسوم إضافية منك.

الـ ATM بتاخد كام على الألف؟

إذا كنت تسحب من حسابك البنكي:

من ماكينة البنك الخاص بك:

السحب عادةً مجاني، ولكن قد تفرض بعض البنوك رسوم رمزية.

من ماكينة بنك آخر:

الرسوم هي 5 جنيهات لكل عملية سحب (سواء سحبت 100 جنيه أو 1000 أو أكثر).

إذا كنت تسحب من محفظة إلكترونية (مثل فودافون كاش):

لـ 5000 جنيه شهريًا:

الرسوم أصبحت ثابتة 5 جنيهات للسحب من أي ماكينة ATM في مصر (بدلاً من 1% سابقًا).

للمبالغ فوق 5000 جنيه شهريًا:

قد تطبق رسوم إضافية أو نسب مختلفة حسب سياسة الشركة، لكن السحب الأساسي للحد الأقصى الشهري ثابت بـ 5 جنيهات.

بشكل عام، رسوم ماكينات الصراف الآلي في مصر أصبحت موحدة عند 5 جنيهات للسحب من ماكينة أخرى أو عند استخدام المحافظ الإلكترونية ضمن الحدود المحددة.