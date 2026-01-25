قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
توك شو

من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟

إسراء صبري

في وقت يشهد فيه سوق الذهب إقبالًا متزايدًا باعتباره أحد أهم أدوات الادخار الآمن، تتزايد في المقابل محاولات الغش التجاري التي تستهدف المستهلكين. وبين مشغولات مقلدة ودمغات غير سليمة، تتصاعد الحاجة إلى الوعي بقواعد الشراء الآمن. وفي هذا الإطار، كشف سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، عن مجموعة من الإرشادات الحاسمة التي تُمكّن المواطنين من التفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش، وتجنب خسائر قد تمتد آثارها لسنوات.

حملات رقابية تضبط مخالفات محدودة

وأوضح أن مصلحة الدمغة والموازين كثّفت حملاتها التفتيشية خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت عن ضبط عدد من المشغولات الذهبية غير المطابقة للمواصفات أو التي تحمل دمغات غير سليمة. 

أسعار الذهب اليوم

وأكد أن هذه الضبطيات لا تعكس فسادًا في السوق، بل تعبر عن نشاط الأجهزة الرقابية وحرصها على حماية المستهلك.

الشراء من مصادر موثوقة أساس الأمان

وشدد على أهمية التعامل مع محال معروفة وذات سمعة طيبة، أو مع بائعين موثوقين، محذرًا من الشراء من الأماكن المجهولة أو المشبوهة. 

وأشار إلى أن الثقة بين البائع والمشتري تمثل الركيزة الأساسية في سوق الذهب، خاصة في ظل ارتفاع قيمته وتعدد أشكال الغش.

الفاتورة الضريبية الضمان الأول للمشتري

اسعار الذهب اليوم الاثنين

وأكد على ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة عند الشراء، موضحًا أنها يجب أن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالقطعة الذهبية، بما في ذلك اسم المحل وعنوانه وأرقام التواصل، ونوع المشغولات، والوزن الدقيق، وعيار الذهب، والسعر النهائي.

وأوضح أن الفاتورة تمثل الضمان القانوني الأول لحماية حقوق المستهلك.

 

الدمغة والوزن لا بد من التحقق منهما

وأشار إلى أهمية التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية، مع مطابقة الوزن المدون في الفاتورة مع الوزن الفعلي أمام العميل. 

كما حذر من الاعتماد الكامل على الأكواد أو رموز الاستجابة السريعة، نظرًا لإمكانية تزويرها، مؤكدًا أن الفحص اليدوي لا يزال الوسيلة الأكثر أمانًا.

اسعار الذهب البوم

تحذير من العروض الوهمية

ونبّه إلى ضرورة فتح ووزن السبائك الذهبية المغلفة يدويًا قبل الشراء، وعدم الانسياق وراء عروض ترويجية محدودة مثل “الكاش باك”، معتبرًا أن إغراءات بسيطة قد تُخفي وراءها مخاطر تهدد سلامة الاستثمار في الذهب.

وعي المستهلك يحمي السوق

واختتم خبير أسواق الذهب تصريحاته بالتأكيد على أن التزام المواطنين بهذه الإرشادات يسهم في حماية المدخرات الفردية، ويعزز الثقة في سوق الذهب، ويدعم استقراره، مشددًا على أن وعي المستهلك لا يقل أهمية عن دور الرقابة في مواجهة الغش التجاري.

الصرف الصحي

رئيس مياه القاهرة : رفع كفاءة وتطهير وتعقيم خزانات محطات وروافع الشركة

شادي البرقوقي

البرقوقي ينضم لفريق الدفاع عن جماهير الأهلي المحبوسين

تأجيل مباراة بدوري السلة الأمريكي بعد مقتل رجل في منيابوليس

تأجيل مباراة بدوري السلة الأمريكي بعد مقت.ل رجل في منيابوليس

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

