تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات

شهدت محافظة الغربية جريمة لا أخلاقية، ارتكبها 3 أشخاص في حق طفل صغير لم يتجاوز ال10 من العمر، حيث إنهم اغتالوا براءته واعتدوا عليه جسديا دون رحمة ولا شفقة.

قرار النيابة العامة

قررت نيابة أول المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم حبس 3 متهمين في واقعة الاعتداء على صغير في نهاية العقد الأول من عمره وهتك عرضه جسديا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا ضبط 3 متهمين من مرتكبي الواقعة وتم عرضهم علي جهات التحقيق لسماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال الصغير الضحية.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وصول الطفل الصغير إلي طوارئ مستشفي المحلة العام يفيد بتعرضه للاعتداء الجسدي وهتك عرضه بنطاق دائرة القسم .

ضبط المتهمين

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 3 متهمين بارتكاب الواقعة المذكورة وتم اقتياده إلي ديوان القسم.

عرض المتهمين بالجهات التحقيق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.