جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ هجوم على عناصر من حزب الله كانوا يتواجدون في موقع لتصنيع الأسلحة في جنوب لبنان.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الضربة استهدفت مبنى في منطقة بئر صنصال، يُستخدم من قبل الإرهابيين في أنشطتهم، كما شمل الهجوم منطقة البقاع.

وفي وقت سابق أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلاً عن وسائل إعلام لبنانية، بأن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت موقعًا في بلدة كفر دونين الواقعة في جنوب لبنان.

تفاصيل الموقع المستهدف



لم تورد المصادر اللبنانية تفاصيل دقيقة حول طبيعة الموقع المستهدف أو حجم الأضرار الناتجة عن الغارات، وسط تحذيرات من احتمالية تصعيد التوترات في المنطقة.

تأتي هذه الغارات في سياق استمرار التوتر الأمني في جنوب لبنان، حيث تشهد المنطقة بين الحين والآخر تبادلاً للنيران والضربات الجوية، ما يزيد من المخاوف من تصعيد محتمل.