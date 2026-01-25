قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
فرناس حفظي

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ هجوم على عناصر من حزب الله كانوا يتواجدون في موقع لتصنيع الأسلحة في جنوب لبنان. 

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،  أن الضربة استهدفت مبنى في منطقة بئر صنصال، يُستخدم من قبل الإرهابيين في أنشطتهم، كما شمل الهجوم منطقة البقاع.

وفي وقت سابق أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلاً عن وسائل إعلام لبنانية، بأن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت موقعًا في بلدة كفر دونين الواقعة في جنوب لبنان.

تفاصيل الموقع المستهدف


لم تورد المصادر اللبنانية تفاصيل دقيقة حول طبيعة الموقع المستهدف أو حجم الأضرار الناتجة عن الغارات، وسط تحذيرات من احتمالية تصعيد التوترات في المنطقة.

تأتي هذه الغارات في سياق استمرار التوتر الأمني في جنوب لبنان، حيث تشهد المنطقة بين الحين والآخر تبادلاً للنيران والضربات الجوية، ما يزيد من المخاوف من تصعيد محتمل.

الجيش الإسرائيلي حزب الله جنوب لبنان بئر صنصال منطقة البقاع

