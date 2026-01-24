قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وأتربة عالقة بالقاهرة.. وفرص لأمطار على هذه المناطق
النيل نهر دولي مشترك.. لماذا ترفض إثيوبيا الاعتراف بحقوق مصر والسودان؟
سعر الذهب اليوم السبت 24-1-2026 في مصر
لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك
إسراء عبد الفتاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع زوجها حمدي الميرغني
قوات الاحتلال تلقي عبوات متفجرة على مبنى في بلدة بليدا جنوب لبنان
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار
أعمال قبل الفجر في شعبان.. 10 عبادات تدخلك الجنة دون عذاب
إيران: الجيش مستعد لأسوأ السيناريوهات وانهيار الدولة سيؤدي لمشكلات إقليمية
الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال تلقي عبوات متفجرة على مبنى في بلدة بليدا جنوب لبنان

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت تقارير لبنانية بأن مسيرة اسرائيلية ألقت عبوات متفجرة على مبنى في بلدة بليدا جنوب لبنان حيث سُمع اصوات انفجارات في العديد من المنازل.

وفي وقت سابق ؛ نفّذ طيران الاحتلال  غارة جوية جديدة استهدفت قرية الخرايب الواقعة جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير مبنى ثانٍ في القرية خلال فترة زمنية قصيرة.

 ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد العسكري المتواصل على الحدود اللبنانية الجنوبية، وسط حالة من التوتر الأمني المتزايد في المنطقة.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد سُمع دوي انفجارات قوية في محيط القرية، أعقبها تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، ما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين، خاصة مع تكرار الغارات على مناطق مأهولة.

وسبق أن تعرضت قرية الخرايب لاستهداف جوي مماثل، ما أسفر عن تدمير مبنى، الأمر الذي يعكس وتيرة التصعيد واستمرار الضربات الجوية في الجنوب اللبناني.

ويخشى الأهالي من اتساع نطاق العمليات العسكرية، لا سيما في ظل القصف المتكرر الذي طال عدداً من القرى والبلدات الحدودية خلال الأيام الماضية.

من جهتها، أعلنت الجهات الرسمية اللبنانية، أنها تتابع التطورات عن كثب، وسط مطالبات بوقف الاعتداءات واحترام سيادة الأراضي اللبنانية، فيما تتزايد التحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية خطيرة قد تنتج عن استمرار هذا التصعيد.

ويؤكد مراقبون أن استهداف المباني السكنية يفاقم معاناة المدنيين، ويزيد من مخاطر نزوح السكان من المناطق المتضررة.

ولا تزال الأوضاع في جنوب لبنان مرشحة لمزيد من التوتر؛ في ظل غياب مؤشرات واضحة على التهدئة، واستمرار التحركات العسكرية التي تنذر بتصعيد أوسع خلال الفترة المقبلة

لبنان جنوب لبنان بلدة بليدا قوات الاحتلال قرية الخرايب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

عمرو أديب

المسئول عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة

رمضان 2026

جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026

محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان

محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصرع زوجين في حريق شقة بكفر الإشارة الزقازيق

هتك عرض - ارشيفية

علاقة صداقة قديمة .. اعترافات مثيرة للمتهم الثاني في التعدي على فتاة الهرم

رمضان صبحي

بسبب قضية التزوير | رمضان صبحي داخل قفص الاتهام.. غدا

بالصور

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

الطعام
الطعام
الطعام

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

اضطراب المزاج الأشهر.. استخدام الموبايل قبل النوم يؤدي لـ 3 مشكلات صحية

النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه

فيديو

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد