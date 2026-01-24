قوات الاحتلال تلقي عبوات متفجرة على مبنى في بلدة بليدا جنوب لبنان

أفادت تقارير لبنانية بأن مسيرة اسرائيلية ألقت عبوات متفجرة على مبنى في بلدة بليدا جنوب لبنان حيث سُمع اصوات انفجارات في العديد من المنازل.

وفي وقت سابق ؛ نفّذ طيران الاحتلال غارة جوية جديدة استهدفت قرية الخرايب الواقعة جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير مبنى ثانٍ في القرية خلال فترة زمنية قصيرة.

ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد العسكري المتواصل على الحدود اللبنانية الجنوبية، وسط حالة من التوتر الأمني المتزايد في المنطقة.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد سُمع دوي انفجارات قوية في محيط القرية، أعقبها تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، ما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين، خاصة مع تكرار الغارات على مناطق مأهولة.

وسبق أن تعرضت قرية الخرايب لاستهداف جوي مماثل، ما أسفر عن تدمير مبنى، الأمر الذي يعكس وتيرة التصعيد واستمرار الضربات الجوية في الجنوب اللبناني.

ويخشى الأهالي من اتساع نطاق العمليات العسكرية، لا سيما في ظل القصف المتكرر الذي طال عدداً من القرى والبلدات الحدودية خلال الأيام الماضية.

من جهتها، أعلنت الجهات الرسمية اللبنانية، أنها تتابع التطورات عن كثب، وسط مطالبات بوقف الاعتداءات واحترام سيادة الأراضي اللبنانية، فيما تتزايد التحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية خطيرة قد تنتج عن استمرار هذا التصعيد.

ويؤكد مراقبون أن استهداف المباني السكنية يفاقم معاناة المدنيين، ويزيد من مخاطر نزوح السكان من المناطق المتضررة.

ولا تزال الأوضاع في جنوب لبنان مرشحة لمزيد من التوتر؛ في ظل غياب مؤشرات واضحة على التهدئة، واستمرار التحركات العسكرية التي تنذر بتصعيد أوسع خلال الفترة المقبلة