مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة جنوبي لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن طائرة مُسيّرة إسرائيلية نفذت، اليوم، هجومًا صاروخيًا استهدف سيارة في بلدة الزهراني جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط شهيد في إطار عملية اغتيال جديدة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه بعد وقت قصير من الهجوم الأول، أطلقت مسيّرة إسرائيلية أخرى صاروخًا على سيارة ثانية في بلدة البازورية بقضاء صور، ما أدى إلى سقوط شهيد آخر، في سياق سياسة الاغتيالات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني.

وأوضح سنجاب أن هذه العمليات تعكس تصعيدًا لافتًا في الاعتداءات الإسرائيلية، التي لم تعد تقتصر على المناطق الحدودية، بل امتدت إلى عمق الجنوب اللبناني، وصولًا إلى محيط مدينتي صيدا وصور.

وأشار إلى أن هذه الهجمات تأتي في ظل استمرار الضربات الجوية والاستهدافات المباشرة، التي تطال مناطق مأهولة بالسكان، ما يزيد من حدة التوتر الأمني في المنطقة.

