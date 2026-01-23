استراتيجية وطنية جديدة لتحقيق الأمن الغذائي في لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الزراعة في لبنان تواجه العديد من التحديات، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية، والذي يشهد استخدام قنابل فوسفورية، لا سيما في مناطق الجنوب.

ولفت إلى أن منطقة الجنوب تُعد بمثابة سلة الغذاء الرئيسية في لبنان، نظرًا لتنوع المحاصيل الزراعية فيها، وهو ما يزيد من حدة الأزمة، خاصة مع وجود نقص كبير في موارد المياه بالأراضي اللبنانية، نتيجة موسم الجفاف الذي تعرض له لبنان العام الماضي.

وأشار إلى أن العام الحالي يشهد تعويضًا لما فات لبنان في العام الماضي، وذلك نتيجة تساقط كميات كبيرة من الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أعلنت هيئة الأرصاد اللبنانية استمرارها لعدة أيام مقبلة، وهو ما يسهم في معالجة أزمة الجفاف التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية.

وواصل أن الحكومة اللبنانية وضعت استراتيجية وطنية للزراعة تمتد لعشر سنوات، تقوم على استغلال الأراضي والموارد المائية اللبنانية، بهدف توفير الأمن الغذائي، خاصة في ظل اعتماد لبنان على استيراد كميات كبيرة من الغذاء.

وأكد على أن لبنان استعان بالعديد من المنظمات الدولية في وضع هذه الاستراتيجية، وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من المنظمات الأخرى، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من القدرات الطبيعية والزراعية للبنان.