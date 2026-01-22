الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2025

شهد نشاط التأمين في مصر نموا خلال الـ11 شهارا الأولى من العام 2025، إذ سجلت أنشطة (الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) نحو 193.5 مليار جنيه.

وحصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 107.3 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 26.4%.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2025- حصل عليه “صدى البلد”- أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 60 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقارنة بـ 47 مليار جنيه بنمو 27.1% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 25.4%، لتسجل 47 مليار جنيه في الـ 11 شهرا الأولى من 2025، مقارنة بـ 37.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024.

ونمت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 21.3% خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2025، لتسجل 89.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 73.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 59.5%، لتسجل 17.9 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2025، مقارنة 11.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تعويضات تأمينية

دفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 57.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 39.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنمو 43.9%.

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 27.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة 18.7 مليار جنيه، بنمو 47.1 %، خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 41.1%، لتسجل 29.6 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2025، مقارنة بـ 21 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية، نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 49.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 35.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 40.3%، على أساس سنوي.

كما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 75.4 %، لتسجل 7.2 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2025، مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر

بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 29.01 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بزيادة سجلت 18.5%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية، إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين “شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية”، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.