موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. اعرف فضلها وحكم صيام يومها
بطلب من ترامب.. الفاتيكان يدرس دعوة البابا ليو الرابع عشر للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
إطلاق هاتف أوبو Reno15 FS الجديد.. قوة وأداء وسعر منافس
ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام
لن نتسرع في التفاؤل.. ألمانيا تعلق من جديد على أزمة ترامب وجرينلاند
مليارديرة مدانة بالاحتيال.. إليزابيث هولمز تلتمس العفو من ترامب
صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي
أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي
الجنائية الدولية تطارده.. نتنياهو يتخلف عن توقيع مجلس السلام خوفا من اعتقاله
إعارة مجانية.. مدحت شلبي يكشف آخر تطورات صفقة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
حكم صيام النصف الثاني من شعبان.. الأزهر يحدد 3 حالات يجوز فيها الصوم
اقتصاد

الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2025

الرقابة المالية- صورة أرشيفية
الرقابة المالية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

شهد نشاط التأمين في مصر نموا خلال الـ11 شهارا الأولى من العام 2025، إذ سجلت أنشطة (الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) نحو 193.5 مليار جنيه.

وحصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 107.3 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 26.4%.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2025- حصل عليه “صدى البلد”- أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 60 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقارنة بـ 47 مليار جنيه بنمو 27.1% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 25.4%، لتسجل 47 مليار جنيه في الـ 11 شهرا الأولى من 2025، مقارنة بـ 37.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024.

ونمت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 21.3% خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2025، لتسجل 89.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 73.7 مليار جنيه خلال  نفس الفترة 2024.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 59.5%، لتسجل 17.9 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2025، مقارنة 11.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تعويضات تأمينية

دفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 57.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 39.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنمو  43.9%.

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 27.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة 18.7 مليار جنيه، بنمو 47.1 %، خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 41.1%، لتسجل 29.6 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2025، مقارنة بـ 21 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية، نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 49.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 35.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 40.3%، على أساس سنوي.

كما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 75.4 %، لتسجل 7.2 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2025، مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر

بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 29.01 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بزيادة سجلت 18.5%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية، إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين “شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية”، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

قطاع التأمين أقساط التأمين تعويضات استثمارات صناديق التأمين الخاصة الرقابة المالية

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية

وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

الجناح المصري في فيتور

تعرف على تفاصيل الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي FITUR 2026

وزير السياحة والآثار

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالجناح المصري بمعرض FITUR 2026 بمدريد

بالصور

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

كيا نيرو
كيا نيرو
كيا نيرو

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج

سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري

سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد