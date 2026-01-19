الرقابة المالية: 89.4 مليار جنيه قيمة أقساط التأمين التجاري في 11 شهرا

حصلت شركات التأمين أقساط لصالح نشاط التأمين التجاري في مصر نحو 89.4 مليار جنيها، خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 73.7 مليار جنيها، خلال نفس الفترة في العام 2024، بنمو 21.3%.

وأظهرت أحدث تقارير صادرة عن الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية حصل “صدى البلد” على نسخة منها نمو أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 59.5%، لتسجل 17.9 مليار جنيه خلال الـ 11 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة 11.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.

الأقساط التأمينية

وحصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 107.3مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنمو 26.4%.

وبلغت قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 60 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقارنة بـ 47 مليار جنيه بنمو 27.1% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وسجلت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نموا بقيمة 25.4%، لتصل 47 مليار جنيه في الـ 11 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 37.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.