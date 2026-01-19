قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واندماج قسد بمؤسسات الدولة
أسامة نبيه: ندمت على تصريحاتي بعد كأس العالم للشباب
وولينج الصينية تقدم سيارة Xingguang 560 بهذا السعر
مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا
مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين
أزمة جرينلاند تتصاعد.. برلين تلوح برفع إيجار القواعد الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية
تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا
سماع الشهود في محاكمة 11 متهما بـ«خلية التهريب».. اليوم
خلال الـ18 شهرا الماضية.. التضامن: إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة
وليد الراكركي: أعد جماهير المغرب بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم
ساديو ماني يكشف الكواليس: أنا من أقنعت الفريق بالعودة والقتال حتى النهاية
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 21 قتيلا.. صور
اقتصاد

الرقابة المالية: 89.4 مليار جنيه قيمة أقساط التأمين التجاري في 11 شهرا

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
علياء فوزى

حصلت شركات التأمين  أقساط لصالح نشاط التأمين التجاري في مصر نحو  89.4 مليار جنيها، خلال  الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025  مقابل 73.7 مليار جنيها، خلال  نفس الفترة في العام 2024، بنمو 21.3%.

وأظهرت أحدث تقارير صادرة عن الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية حصل “صدى البلد” على نسخة منها نمو أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 59.5%، لتسجل 17.9 مليار جنيه خلال الـ 11 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة 11.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.

الأقساط التأمينية 

وحصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 107.3مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنمو 26.4%.

وبلغت قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 60 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقارنة بـ 47 مليار جنيه بنمو 27.1% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وسجلت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نموا بقيمة 25.4%، لتصل 47 مليار جنيه في الـ 11 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 37.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.

