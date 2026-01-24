نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

حل النجوم الشباب شريف إسماعيل وميّ حمدي وشاهندا محمد علي ضيوفًا اليوم مع الإعلامية سيرا إبراهيم في برنامج «الطريق» على قناة TEN، حيث كشفوا كواليس مسرحية «حاجة تخوف» وأبرزوا رحلة التحضير والعمل على أهم مشاهد العرض.

استعرضت ميّ حمدي تجربتها مع المسرحية مؤكدة أهمية العمل الجماعي وروح الفريق في إخراج المشهد بشكل احترافي، مشيرة إلى تشجيع زملائها بعضهم لبعض بما يعكس التعاون والحب المتبادل بينهم ويضفي طاقة وحياة على المسرح.

وقالت شاهندا محمد علي: «أهمية التعبير عن المشاعر الحقيقية على المسرح كبيرة، وكل جملة تحمل معنى وتأثيرًا على الجمهور، وخلال العرض شعرت بتأثر المشاهدين عند ملامستهم حقيقة المشاعر بين الشخصيات».

أما شريف إسماعيل فشارك حلمه بالتمثيل ورغبته في الوصول إلى جمهور أكبر، مؤكدًا أن دخول التمثيل غيّر مسار حياته وفتح له المجال للتعبير عن نفسه أمام المشاهدين، وقال: «كنت أحلم بأن أمثل كثيرًا، وها أنا اليوم أعمل على تحقيق هذا الحلم وأتلقى ردود فعل الجمهور مباشرة، وهذا يمنحني خبرة وثقة أكبر في نفسي».

واختتمت ميّ حمدي وشاهندا محمد علي حديثهما بتوجيه كلمة شكر للمخرج خالد جلال، معتبرة إياه أكثر من مجرد مخرج، بل مدرسة فنية صنعت منهم نجومًا قادرين على تقديم أعمال مؤثرة، وقالت ميّ: «حضرتك ليس فقط أستاذي، بل أب وأخ كبير، وشكرًا على كل ما قدمته لنا من دعم وثقة، وعلى كل ما علمتنا إياه خلال رحلتنا معك».

وأخرج العرض خالد جلال الذي يراهن فيه على 50 ممثلاً من المواهب الجديدة، هم نتاج الدفعة الثالثة (B) من «استوديو المواهب» التابع لـ«مركز الإبداع» بدار الأوبرا المصرية، والذي يشرف عليه، وجعله بمنزلة «ورشة عملية لتفريخ جيل كامل من الفنانين الجدد كل عدة سنوات».

برنامج «الطريق»

ويُعرض برنامج «الطريق» الذي تقدمه الإعلامية سيرا إبراهيم يوم السبت الساعة الثالثة عصرًا على قناة TEN، ويستضيف خلال حلقاته مجموعة من النجوم والفنانين والشخصيات العامة، مقدمًا رؤية متميزة حول الفن وقضاياه وأحداثه، ما جعله يحقق نجاحات كبيرة وتريندات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي.