قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
حب النبي والوطن يجمع زوار معرض الكتاب.. وتزايد الإقبال على جناح الأزهر وفعالياته الثقافية والدينية
زياد السيسي بطل سلاح السيف: العودة لمنصات التتويج دافع قوي وهدفي ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس 2028
"حسبي الله ونعم الوكيل".. إيمان عز الدين تُوجّه دعاءً مؤلمًا بعد أذى طال أولادها
قناة عبرية: مسؤول سابق بالموساد يتوقع موعد "سقوط النظام الإيراني"
SPORT الإسبانية: حمزة عبد الكريم موهبة استثنائية والصفقة الأبرز في برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسائل مزعجة في غير مكانها.. خلل مفاجئ يربك مستخدمي Gmail

Gmail
Gmail
شيماء عبد المنعم

واجه عدد من مستخدمي خدمة “Gmail” التابعة لشركة جوجل، مشكلات تتعلق بفلترة الرسائل غير المرغوب فيها وتصنيف البريد الإلكتروني، ما أدى إلى ظهور رسائل في غير مواضعها المعتادة داخل صندوق الوارد.

وبحسب لوحة الحالة الرسمية لخدمات جوجل Workspace، بدأت المشكلة قرابة الساعة الخامسة صباحا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث أبلغ المستخدمون عن “سوء تصنيف الرسائل داخل البريد الوارد، إلى جانب ظهور تحذيرات إضافية من الرسائل غير المرغوب فيها”.

وأكدت شركة جوجل وجود خلل تقني يؤثر على خدمة “Gmail”، بعد أن أبلغ المستخدمون عن توقف نظام فلترة الرسائل عن العمل بالشكل المعتاد، ما أدى إلى تدفق الرسائل الترويجية والتحديثات مباشرة إلى صناديق البريد الوارد الرئيسية.

وأشار مستخدمون إلى أن صندوق "الوارد الرئيسي" امتلأ برسائل كان من المفترض أن تظهر ضمن تبويبات "العروض الترويجية" أو "الاجتماعية" أو "التحديثات"، فيما ظهرت تنبيهات تحذيرية من البريد المزعج في رسائل واردة من جهات اتصال معروفة وموثوقة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اشتكى مستخدمون من أن “جميع الرسائل غير المرغوب فيها تصل مباشرة إلى البريد الوارد”، معتبرين أن فلاتر Gmail "توقفت فجأة عن العمل بشكل صحيح".

من جانبها، أكدت جوجل أنها تعمل حاليا على معالجة المشكلة، مشددة على أهمية التزام المستخدمين بالإرشادات المعتادة عند التعامل مع الرسائل الواردة من مرسلين غير معروفين.

Gmail 

ما قالته جوجل

تحدثت جوجل عن المشكلة على لوحة حالة Workspace Status Dashboard، مؤكدة أن الخلل بدأ أمس السبت، وقالت الشركة: “نحن نواجه مشكلة في Gmail بدأت يوم السبت. ونحن على علم بأن بعض مستخدمي Gmail يواجهون سوء تصنيف الرسائل في صندوق الوارد، بالإضافة إلى ظهور تحذيرات إضافية من البريد المزعج”.

وأضافت الشركة أنها تعمل بنشاط على إصلاح المشكلة، وحثت المستخدمين على توخي الحذر عند فتح الرسائل من مرسلين غير معروفين، وأكدت جوجل أنها ستواصل تقديم التحديثات مع تطور الوضع.

كتب أحد المستخدمين على منتدى جوجل: “جميع رسائل العروض الترويجية تصل إلى صندوق الوارد الرئيسي. لم أغير أي إعدادات، وبدأ هذا يحدث اليوم فقط”.

وأشار مستخدم آخر إلى أن تعديل إعدادات Gmail لم يحل المشكلة، مضيفا: “تغيير الإعدادات لم يصلح الوضع”.

أثر الخلل

لطالما قام نظام تصفية الرسائل التلقائي في جيميل بفصل المحتوى الترويجي عن الرسائل الشخصية، ما قلل بشكل كبير من ازدحام الإشعارات، ومنذ إطلاق صندوق البريد المنظم بالتبويبات في 2013، اعتاد المستخدمون على هذا النظام.

لكن هذا الخلل أدى إلى تدفق الرسائل بشكل متواصل، حيث ظهرت رسائل الشركات والمؤسسات مباشرة في صندوق البريد الرئيسي بدلًا من أن يتم تصفيتها تلقائيا.

ويأتي هذا العطل بعد ساعات قليلة من تحذير مستخدمي Gmail بشأن اختراق كلمات مرور قد أثر على ما يصل إلى 48 مليون تسجيل دخول، وفقا لصحيفة The Independent.

Gmail خلل جيميل البريد المزعج فلاتر Gmail خلل تقني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

حمزة عبد الكريم

رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

جناح الأزهر يحتفي بإبداعات معلمي التربية الفنية بلوحات تشكيلية متميزة

تجلِّيات.. جناح الأزهر يحتفي بإبداعات معلمي التربية الفنية بلوحات تشكيلية متميزة

الطالبة الإندونسية "ييلي بوترياني"

طالبة إندونيسية خلال حفل تخرجها: جئنا نطلب العلم في بلاد الأزهر ونحمل أحلامًا كبيرة

الدكتور عباس شومان في ندوة بجناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

اليوم.. عباس شومان في ندوة بجناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد