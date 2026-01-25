رسائل مزعجة في غير مكانها.. خلل مفاجئ يربك مستخدمي Gmail

واجه عدد من مستخدمي خدمة “Gmail” التابعة لشركة جوجل، مشكلات تتعلق بفلترة الرسائل غير المرغوب فيها وتصنيف البريد الإلكتروني، ما أدى إلى ظهور رسائل في غير مواضعها المعتادة داخل صندوق الوارد.

وبحسب لوحة الحالة الرسمية لخدمات جوجل Workspace، بدأت المشكلة قرابة الساعة الخامسة صباحا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث أبلغ المستخدمون عن “سوء تصنيف الرسائل داخل البريد الوارد، إلى جانب ظهور تحذيرات إضافية من الرسائل غير المرغوب فيها”.

وأكدت شركة جوجل وجود خلل تقني يؤثر على خدمة “Gmail”، بعد أن أبلغ المستخدمون عن توقف نظام فلترة الرسائل عن العمل بالشكل المعتاد، ما أدى إلى تدفق الرسائل الترويجية والتحديثات مباشرة إلى صناديق البريد الوارد الرئيسية.

وأشار مستخدمون إلى أن صندوق "الوارد الرئيسي" امتلأ برسائل كان من المفترض أن تظهر ضمن تبويبات "العروض الترويجية" أو "الاجتماعية" أو "التحديثات"، فيما ظهرت تنبيهات تحذيرية من البريد المزعج في رسائل واردة من جهات اتصال معروفة وموثوقة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اشتكى مستخدمون من أن “جميع الرسائل غير المرغوب فيها تصل مباشرة إلى البريد الوارد”، معتبرين أن فلاتر Gmail "توقفت فجأة عن العمل بشكل صحيح".

من جانبها، أكدت جوجل أنها تعمل حاليا على معالجة المشكلة، مشددة على أهمية التزام المستخدمين بالإرشادات المعتادة عند التعامل مع الرسائل الواردة من مرسلين غير معروفين.

Gmail

ما قالته جوجل

تحدثت جوجل عن المشكلة على لوحة حالة Workspace Status Dashboard، مؤكدة أن الخلل بدأ أمس السبت، وقالت الشركة: “نحن نواجه مشكلة في Gmail بدأت يوم السبت. ونحن على علم بأن بعض مستخدمي Gmail يواجهون سوء تصنيف الرسائل في صندوق الوارد، بالإضافة إلى ظهور تحذيرات إضافية من البريد المزعج”.

وأضافت الشركة أنها تعمل بنشاط على إصلاح المشكلة، وحثت المستخدمين على توخي الحذر عند فتح الرسائل من مرسلين غير معروفين، وأكدت جوجل أنها ستواصل تقديم التحديثات مع تطور الوضع.

كتب أحد المستخدمين على منتدى جوجل: “جميع رسائل العروض الترويجية تصل إلى صندوق الوارد الرئيسي. لم أغير أي إعدادات، وبدأ هذا يحدث اليوم فقط”.

وأشار مستخدم آخر إلى أن تعديل إعدادات Gmail لم يحل المشكلة، مضيفا: “تغيير الإعدادات لم يصلح الوضع”.

أثر الخلل

لطالما قام نظام تصفية الرسائل التلقائي في جيميل بفصل المحتوى الترويجي عن الرسائل الشخصية، ما قلل بشكل كبير من ازدحام الإشعارات، ومنذ إطلاق صندوق البريد المنظم بالتبويبات في 2013، اعتاد المستخدمون على هذا النظام.

لكن هذا الخلل أدى إلى تدفق الرسائل بشكل متواصل، حيث ظهرت رسائل الشركات والمؤسسات مباشرة في صندوق البريد الرئيسي بدلًا من أن يتم تصفيتها تلقائيا.

ويأتي هذا العطل بعد ساعات قليلة من تحذير مستخدمي Gmail بشأن اختراق كلمات مرور قد أثر على ما يصل إلى 48 مليون تسجيل دخول، وفقا لصحيفة The Independent.