سرايا القدس" تفجر عبوة ناسفة في جيب عسكري للاحتلال غرب جنين

أعلنت كتيبة جنين التابعة لـ"سرايا القدس" ، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" ، اليوم الأحد عن تفجير عبوة ناسفة أرضية في مسار تعزيزات عسكرية إسرائيلية في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية.



وقالت الحركة في بيان نشرته وكالة "قدس برس" إن مجاهديها تمكنوا من إصابة جيب عسكري إسرائيلي، وأضافت أن عناصرها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال في عدة محاور بالمنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تكثيف إسرائيل لهجماتها في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 1100 فلسطيني وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 9350 شخصًا، وفق المصادر الفلسطينية.