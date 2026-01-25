قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي شرق خان يونس.. وإصابة فلسطيني في غزة

القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بإصابة مواطن فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ما وصفته المصادر بخرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وذكرت مصادر ميدانية أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتوازي مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية للمدينة، ما أثار حالة من التوتر والذعر بين السكان، خاصة في المناطق القريبة مما يُعرف بـ«الخط الأصفر».

وفي مدينة غزة، أصيب فلسطيني برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع «كواد كوبتر» في حي التفاح شرقي المدينة، خارج مناطق انتشار قوات الاحتلال، بحسب مراسلين محليين، الذين أشاروا كذلك إلى تنفيذ غارات جوية شرق المدينة، وإطلاق نار مكثف من الطيران المروحي على الحي ذاته، تزامنًا مع تجدد القصف المدفعي.

كما فجرت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مجنزرة مفخخة قرب مقبرة البطش شرقي مدينة غزة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء.

وفي شمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيم جباليا، فيما أطلقت طائرات وآليات الاحتلال النار في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت نقاطًا عدة على امتداد ما يسمى «الخط الأصفر».

أما في جنوب القطاع، فاستهدفت طائرات الاحتلال بلدات بني سهيلا وعبسان الكبيرة وخزاعة شرق خان يونس، وهي مناطق تقع ضمن نطاق «الخط الأصفر»، حيث تعرضت لقصف مدفعي بعدة قذائف، فيما واصلت الآليات العسكرية إطلاق النار بشكل مكثف. وأفاد شهود عيان بأن رصاصًا طائشًا وصل إلى خيام نازحين قرب تلك المناطق، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع بين المدنيين.

وفي السياق ذاته، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها تجاه الصيادين في عرض بحر خان يونس، ما أجبرهم على مغادرة البحر.

على صعيد آخر، شيع فلسطينيون صباح اليوم جثمان الشهيد نور أبو ستة، الذي استُشهد أمس جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال جنوب خان يونس.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 481 شهيدًا، إضافة إلى 1,313 مصابًا. وأوضحت الوزارة أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 71,654 شهيدًا و171,391 مصابًا.

القصف المدفعي قطاع غزة اتفاق وقف إطلاق النار إسرائيل خان يونس وزارة الصحة في غزة

