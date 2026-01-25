جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مهندسيه العسكريين أكملوا مؤخرا عملية هدم نفق تابع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، يمتد لأربعة كيلومترات ويحتوي على أسلحة وعدة غرف كانت تُستخدم من قبل عناصر الحركة.



وذكرت مصادر عسكرية أن أعمال الهدم بدأت قبل عام واستُكملت في الأيام الأخيرة، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



كما أشار الجيش إلى أنه بعد تبادل لإطلاق النار الأسبوع الماضي في منطقة رفح أسفر عن مقتل ستة مسلحين، تم العثور على معدات عسكرية وكتيبات تعليمية لصنع المتفجرات، بالإضافة إلى جهاز متفجر واحد على الأقل، وفي موقع آخر، اكتشفت القوات الإسرائيلية خمس منصات إطلاق صواريخ مهجورة.