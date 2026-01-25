الهلال الأحمر يُسيّر قافلة «زاد العزة» 123 مُحملة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية إلى غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 123، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

ضمت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 123، أكثر من 7,550 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي شملت: أكثر من 4,330 طن سلال غذائية ودقيق، أكثر من 1,640 طنًا مواد طبية ومستلزمات إغاثية، نحو 1,580 طنًا مواد بترولية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

وفي إطار الاستجابة المتواصلة لتداعيات فصل الشتاء، عزز الهلال الأحمر المصري الدفع بمزيد من إمدادات الشتاء الأساسية، والتي تنوعت بين: أكثر من 19,950 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 22,880 بطانية، 400 مرتبة، 1000 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.



ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.