أمين عام حزب الله: الإفراج عن الأسرى اللبنانيين جزء من السيادة الوطنية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن أمين عام حزب الله شدد على أن الإفراج عن الأسرى اللبنانيين يمثل جزءًا أساسيًا من سيادة لبنان، مؤكدًا أن أي وضع سياسي أو أمني لن يستقر إذا لم يفرج الاحتلال عن هؤلاء الأسرى.

دعوة لمؤسسات الدولة والدول الراعية

وأضاف أمين عام الحزب، خلال تصريحاته، دعوته لمؤسسات الدولة اللبنانية والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك بجدية والعمل على ضمان الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، معتبرًا أن هذا الأمر من الأولويات الوطنية والحيوية لاستقرار لبنان وأمنه.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار ملف الأسرى اللبنانيين كقضية حساسة تمثل اختبارًا للسيادة الوطنية اللبنانية وللدور الدولي في تحقيق التزامات اتفاقيات وقف إطلاق النار.