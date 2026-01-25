حركة تنقلات محدودة بين عددٍ من رؤساء المدن ونوابهم بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، القرار رقم (١٢٩) بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وذلك في إطار تحسين الأداء الإداري وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

قرر المحافظ إعادة تنظيم وتوزيع العمل بين كل من الآتي أسمائهم بعد - من العمل بوظائفهم الحالية للقيام بتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين كلا منهم (بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية حيث تم تكليف عبد العاطي عبد الفتاح علي أحمد رئيس حي أول الزقازيق للقيام بتسيير أعمال رئيس مدينة القنايات وعمرو مصطفى محمد فتحي رئيس مدينة القنايات بتسيير أعمال رئيس حي أول الزقازيق والسيد صبحي محمد البكري نائب رئيس حي أول الزقازيق بتسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة ههيا وخالد محمد عوض متولي نائب رئيس مركز ومدينة ههيا بتسيير أعمال نائب رئيس حي أول الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه كلا فيما يخصه موضحاً أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء المدن والأحياء ونوابهم وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري.