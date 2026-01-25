قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
دعاء المغرب 7 من شهر شعبان.. كلمات رددّها للرزق والبركة
قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية
محافظات

حركة تنقلات محدودة بين مديري ووكيلي الإدارات التعليمية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٦ لإعادة تنظيم العمل بعدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية من العمل بوظائفهم الحالية للقيام بتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين اسماؤهم وذلك (بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية.

شهد القرار تكليف وفاء محمد طلبه ابراهيم مدير إدارة أبو كبير التعليمية لتسيير أعمال مدير إدارة منيا القمح التعليمية ويحي علي ابراهيم ابو النور وكيل إدارة شرق الزقازيق التعليمية لتسيير أعمال مدير إدارة أبو كبير التعليمية.

أكد محافظ الشرقية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغى كل مايخالف ذلك ، مؤكداً ان هذا القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن قانون الخدمة المدنية وعلى القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠١ لسنة ٢٠١٣ ،الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ المضاف بمقتضى القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ والمعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٢ ، وعلى قرار المحافظة رقم (٤٠٠٠) لسنة ٢٠٢٥  وعلي المذكرة المقدمة من السيد مدير مديرية التربية والتعليم بهذا الشأن ، ولضبط منظومة التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة ولصالح العمل.

الشرقية محافظ الشرقية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية

