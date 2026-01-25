حركة تنقلات محدودة بين مديري ووكيلي الإدارات التعليمية بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٦ لإعادة تنظيم العمل بعدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية من العمل بوظائفهم الحالية للقيام بتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين اسماؤهم وذلك (بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية.

شهد القرار تكليف وفاء محمد طلبه ابراهيم مدير إدارة أبو كبير التعليمية لتسيير أعمال مدير إدارة منيا القمح التعليمية ويحي علي ابراهيم ابو النور وكيل إدارة شرق الزقازيق التعليمية لتسيير أعمال مدير إدارة أبو كبير التعليمية.

أكد محافظ الشرقية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغى كل مايخالف ذلك ، مؤكداً ان هذا القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن قانون الخدمة المدنية وعلى القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠١ لسنة ٢٠١٣ ،الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ المضاف بمقتضى القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ والمعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٢ ، وعلى قرار المحافظة رقم (٤٠٠٠) لسنة ٢٠٢٥ وعلي المذكرة المقدمة من السيد مدير مديرية التربية والتعليم بهذا الشأن ، ولضبط منظومة التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة ولصالح العمل.