شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم
معارك لا تعد وشغف لم يتغير.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاده برسالة عن رحلته مع الأهلي
التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والزمالك بالكونفدرالية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
معارك لا تعد وشغف لم يتغير.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاده برسالة عن رحلته مع الأهلي

محمد هاني
محمد هاني
يارا أمين

احتفل محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاده اليوم، موجّهًا رسالة مؤثرة تعكس مسيرته الطويلة داخل النادي.

حيث كتب هاني، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “معارك لا تُعد، الشغف لم يتغير.. العيون ما زالت للأمام.”

ويوافق عيد ميلاد محمد هاني 25 يناير، حيث وُلد عام 1996، ليُكمل اليوم عامه الجديد، مستكملًا رحلة مليئة بالاجتهاد والالتزام داخل صفوف القلعة الحمراء.

مسيرة أهلاوية خالصة
 

نشأ محمد هاني داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، ويثبت نفسه كأحد العناصر الأساسية في مركز الظهير الأيمن، بفضل أدائه المنضبط وروحه القتالية داخل الملعب.

أرقام وبطولات
 

خاض هاني مئات المباريات بقميص الأهلي، وكان جزءًا من جيل حصد العديد من البطولات المحلية والقارية، من بينها الدوري الممتاز، دوري أبطال إفريقيا، كأس مصر، والسوبر، ليصبح من اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالإنجاز والاستمرارية.

ثبات في المستوى ودور مؤثر
 

وعلى مدار المواسم الماضية، حافظ محمد هاني على مستواه، مقدمًا أداءً متوازنًا دفاعيًا وهجوميًا، إلى جانب مشاركاته مع منتخب مصر، ليؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي مركزه في الكرة المصرية.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

مسلسل "الفرنساوي"

بدء تصوير مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف

فيفي عبده

كل ٢٥ يناير واحنا طيبين..فيفي عبّده تحتفل بعيد الشرطة

اسما إبراهيم

بفستان أسود .. أسما إبراهيم تتألق في أحدث ظهور لها

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

