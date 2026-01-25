إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال جنوب الخليل

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة دورا، جنوب الخليل.

أفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت دورا وأطلقت قنابل الغاز السام صوب المواطنين ومركباتهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، كما أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة دير سامت، جنوب غرب الخليل.

أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.

وفي السياق، اقتحم مستعمرون، خربة سدة الثعلة بمسافر يطا جنوب الخليل، وألقوا الحجارة على منازل المواطنين.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة إن عدداً من المستعمرين اقتحموا الخربة، ونفذوا جولة استفزازية في محيط مساكن الأهالي، وألقوا الحجارة باتجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.