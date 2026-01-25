كل ٢٥ يناير واحنا طيبين..فيفي عبّده تحتفل بعيد الشرطة

حرصت الفنانة فيفي عبده على الاحتفال بعيد الشرطة حيث وجهت رسالة تهنئة لرجال الشرطة رسالة من خلال فيديو قامت بنشره عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وقالت فيفي عبده: “كل سنة ومصر كلها طيبة النهاردة ٢٥ يناير كل سنة ومصر العظيمة طيبة وسيادة الرئيس والجيش المصري والشرطة والقضاء وكل رجل وامرأة مصريين وكل شاب وشابة مصريين وكل طفل وطفلة مصريين كل سنة وانتوا طيبين وبلدكوا جميلة، حلوة، بهية تتحط على الرأس وكل ٢٥ يناير واحنا طيبين”.

يحتفل الشعب المصرى بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية والذي يذكرنا بذكرى واحدة من أهم معارك النضال الوطنى والتى ستظل محفورة فى تاريخ الوطن .

نحتفل كل عام فى يوم الخامس والعشرين من يناير بعيد الشرطة والذى يمثل ذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم ورفضوا الاستسلام للمستعمر الإنجليزي دفاعا عن وطنهم.