حديقة الحيوان تستعيد عافيتها.. ولادات قياسية وخطط تطوير عالمية
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية
استصلاح الأراضي يزيل 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
فرحة تحولت لجنازة.. تجديد حبس قاتل عروسته في سوهاج
فن وثقافة

محمود ياسين يوجه رسالة مؤثرة لوالدته آيات أباظة: "إنتي أقوى ست في الدنيا"

محمود ياسين
محمود ياسين
منار نور

نشر الفنان محمود ياسين عبر حسابه على موقع فيس بوك مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور التي جمعته بوالدته الإعلامية آيات أباظة، معبرًا من خلاله عن مدى حبه وتقديره لها.

وكتب محمود معلقًا على الفيديو: "يا حبيبتي… يا أقوى وأحن ست في الدنيا. كانت سنة صعبة ووحشة علينا، إننا نشوف أغلى وأهم حد في حياتنا في الموقف ده. كل حاجة كانت بتبقى وحشة وإنتي تعبانة، وكل حاجة ملهاش طعم… البيت نفسه مكانش ليه روح وإنتي في المستشفى، وأنا أصلًا مكنتش بحب أدخلها."

وأضاف: "ربنا يخليكي لينا… وفي كل تفصيلة في حياتنا اللي ملهاش طعم طول ما إنتي مش مبسوطة. كان اختبار صعب، بس إنتي كنتِ قدّه."

واختتم رسالته قائلًا: "إنتي أقوى ست في الدنيا… بحبك يا أجمل أم وأقرب حد لقلبي. وإن شاء الله متشوفيش سنة زي دي تاني، ويكون كل اللي جاي فرح وسعادة. كل سنة وإنتي أحلى حاجة في حياتنا."

والده محمود ياسين مرض والده محمود ياسين الفنان محمود ياسين

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

