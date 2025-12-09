محمود ياسين يوجه رسالة مؤثرة لوالدته آيات أباظة: "إنتي أقوى ست في الدنيا"

نشر الفنان محمود ياسين عبر حسابه على موقع فيس بوك مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور التي جمعته بوالدته الإعلامية آيات أباظة، معبرًا من خلاله عن مدى حبه وتقديره لها.

وكتب محمود معلقًا على الفيديو: "يا حبيبتي… يا أقوى وأحن ست في الدنيا. كانت سنة صعبة ووحشة علينا، إننا نشوف أغلى وأهم حد في حياتنا في الموقف ده. كل حاجة كانت بتبقى وحشة وإنتي تعبانة، وكل حاجة ملهاش طعم… البيت نفسه مكانش ليه روح وإنتي في المستشفى، وأنا أصلًا مكنتش بحب أدخلها."

وأضاف: "ربنا يخليكي لينا… وفي كل تفصيلة في حياتنا اللي ملهاش طعم طول ما إنتي مش مبسوطة. كان اختبار صعب، بس إنتي كنتِ قدّه."

واختتم رسالته قائلًا: "إنتي أقوى ست في الدنيا… بحبك يا أجمل أم وأقرب حد لقلبي. وإن شاء الله متشوفيش سنة زي دي تاني، ويكون كل اللي جاي فرح وسعادة. كل سنة وإنتي أحلى حاجة في حياتنا."