الجواز مش عبودية.. رنا سماحة تهاجم تهاون الأهل مع عنف الأزواج

انتقدت الفنانة رنا سماحة ، ما وصفته بـ"عقلية بعض الأهالي" الذين يسمحون لبناتهم بالاستمرار في زيجات مليئة بالإهانة والعنف، ما قد ينتهي في بعض الحالات بمأساة فقدان حياتهن.

وكتبت رنا سماحة ، عبر حسابها الشخصي فيس بوك: “سؤال بجد، إيه اللي يخليكم كأهل ترضوا بذل وإهانة بنتكم وضربها، من واحد عشان اتجوزها ؟! .. ليه تستنوا لما ترجع بنتكم جثة؟!، عشان إيه ؟!!!!!..

وتابعت: "ما يخرب البيت في 60 داهية، الراجل اللي ميشيلش بنتك على دماغه ويكرمها في بيته زي بيت أهلها وأكتر ميستحقش كلمة راجل ، ولا ينفع تآمنه على بنتك، ويغور الجواز لو بالطريقة دي، تعيش في بيت أهلها وإن شالله ما عنها اتجوزت، ده ربنا قال مودة ورحمة.

وأكملت: "رسولنا الكريم قال رفقاً بالقوارير، انتوا بتعملوا إيه في عيالكم يا جماعة ؟!!، كفاية جهل بقى، بحجة الست مالهاش غير بيتها وجوزها، وكل الستات بتضرب، وعادي مراته يعمل اللي هو عايزه فيها، لأ الجواز مش عبودية وذل، الزوج مش دوره يربي، ولا يطلع عقده على الكائن الضعيف اللي عنده في البيت، ربوا عيالكوا وكفاية أشباه رجال بقى، حافظوا على بناتكم يا ناس.