الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة وفاة كرم مطاوع وأزمته مع مسرحية الحسين ثائرا

كرم مطاوع
كرم مطاوع
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان والمخرج الراحل كرم مطاوع الذى قدم عديدا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى بصفة عامة، والذى ولد في 7 ديسمبر عام 1933، ورحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 1996 بعد صراع مع مرض السرطان.

ذهب الفنان الراحل كرم مطاوع في بعثة تعليمية لمدة 5 سنوات في إيطاليا، وحصل هناك على منحة دراسية بأكاديمية الفنون بروما، ليعود منها إلى مصر مرة أخرى عام 1964م، وتبدأ أضواء الشهرة تدور حوله، بعد ما قدم أول أدواره المسرحية «الفرافير».

وكانت أول انطلاقة له في السينما عام 1966م في فيلم «سيد درويش»، أمام النجمة هند رستم، حيث برع في تقديم شخصية فنان الشعب سيد درويش، ما يجعل هذا الفيلم علامة فارقة في حياته الفنية.

بعد تقديم عدد من الأعمال الفنية السينمائية، كان آخرها فيلم «المنسي» مع الفنان عادل إمام، والفنانة يسرا، عام 1993م، انقطع الفنان الراحل كرم مطاوع عن العمل في السينما، لمدة 20 عاما، ليتفرغ للعمل المسرحي فقط.

أزمة كرم مطاوع مع مسرحية “الحسين ثائرا” 

واجهت كرم مطاوع، أزمة أثناء عرضه مسرحية (ثار الله) والتي كانت أحد أحلامه، التي لم يستطع تحقيقها والتي كانت لها أثر سلبي علي نفسيته، إذ أصيب بالإحباط بعد فشله حيث كتبها عبد الرحمن الشرقاوي بجزئيها ( الحسين ثائرا ) و ( الحسين شهيدا ) عام 1969.

في عام 1972 قرر مطاوع ان يستغل هذا النص المتكامل ، حيث اتفق مع الشرقاوي علي تحويله لعمل مسرحي يرصد قصة كفاح الإمام الحسين وبالفعل بدأوا في اختيار أبطال العمل، وتم التركيز عند اختيارهم على معايير معينة تتفق مع جلال النص.

وبالفعل انتهوا من ترشيح الأبطال وبدأ عمل البروفات وفي خضم هذه الاستعدادات المكثفة جاءتهم هزة كبيرة وخيبة أمل لم تكن في الحسبان.

فقد حدثت أزمة كبيرة مع الأزهر الشريف نتيجة لاعتراضه على تجسيد الشخصيات التي تنتمي ( لآل البيت ) ضمن أحداث المسرحية وحتى تتم موافقة الأزهر تم الاتفاق على حل وسط وهو ان يبدأ الفنان عبد الله غيث الذي يجسد شخصية الإمام الحسين كلامه بعبارة: (قال الحسين ) وان تفعل أمينة رزق التي تجسد شخصية السيدة زينب نفس الشيء أيضا.

وقام كرم مطاوع بدعوة عدد من الصحفيين والكتاب والمبدعين والمفكرين والأدباء لمشاهدة البروفة مع المسئولين على الرقابة علي المصنفات الفنية وعدد من علماء الأزهر الأجلاء وبدأت البروفات وأشاد بها كل الحضور فقد كانت عملا مسرحيا فنيا متكاملا.

فقد أبدع الفنان كرم مطاوع في إخراجها كما قام جميع النجوم بأداء أدوارهم على أحسن ما يكون الأداء من الحفاظ على الخط الإسلامي والمعايير الدينية وذلك بشهادة كل من حضر وشاهد البروفة النهائية التي كانت تعتبر عرضا خاصا للمسرحية وعلى الرغم من توافر كل هذه العناصر إلا أن الأزهر أصر على رأيه ولم يسحب اعتراضه وبالتالي لم تعرض المسرحية ولم تسجل رغم محاولات كرم مطاوع العديدة لعرضها إلا أن محاولاته جميعها باءت بالفشل.

زيجات كرم مطاوع 

تزوج الفنان الراحل كرم مطاوع ثلاث مرات، كان أولها في إيطاليا حين التقى بالدكتورة ميريت فالغوم «مارجريتا»، وتزوج منها بعد عودته إلى مصر، وانجب منها أولاده عادل وكريم، وانفصلا بعد عدة سنوات من الزواج وعادت إلى إيطاليا.

والزواج الثاني له كان من الفنانة سهير المرشدي، والذي استمر 20 عاما، أنجبا خلالها ابنتهما الوحيدة حنان مطاوع، التي احترفت التمثيل، وأصبحت إحدى أشهر الفنانات.

زواجه الثالث كان من الإعلامية ماجدة عاصم، والدة المذيع المصري الراحل عمرو سمير.

وقالت سهير المرشدي إنها اشتبكت مع زوجها الفنان كرم مطاوع بسبب مسرحية "الحامي والحرامي"، حيث شاركت فيها رغم نصيحته لها بعدم الاشتراك فيها، وندمت على مشاركتها في المسرحية، مضيفة: «قولت ياريتني كنت سمعت كلامه».

وقبل عدة سنوات، قالت الفنانة سهير المرشدى -خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب فى برنامج « فحص شامل » الذى يذاع على قناة « الحياة »- إن زوجها الراحل الفنان كرم مطاوع كان أستاذها فى الأكاديمية وكان بينهما كراهية التحريم ، وكان الخلاف بينهما لرغبته فى حضور المحاضرات وهى كانت ترفض ، خاصة أنها كانت محترفة الفن وهى طالبة ، كما أنه كان يخرجها خارج المحاضرات.

وأضافت سهير المرشدي، انها كانت تشاهد كل الأعمال التى كان يخرجها الفنان الراحل ، مشددة على ان علاقة الحب بينهما بدأت منذ عام 71 ، كما أنها كانت تشعر بتركيزه معها فى الأعمال التى تقدمها رغم الخلاف الظاهرى بينهما.

كرم مطاوع وفترة مرضه 

وبعد زواجهما بفترة قصيرة، علم كرم مطاوع إصابته بالسرطان وعلى الفور انفصل عنها وسافر لتلقى العلاج في الخارج، وبعد شهر تقريبا وافته المنية.

كرم مطاوع الفنان كرم مطاوع أعمال كرم مطاوع أفلام كرم مطاوع ذكرى ميلاد كرم مطاوع

