الأوبرا المصرية تطلق المهرجان العربي الأول فى الدوحة

إنسابت الألحان المصرية الخالصة فى أركان مسرح أوبرا قطر لتعكس التأثير الوجدانى للإبداع الوطنى على الأمة حيث بدأت فعاليات مهرجان الأوبرا العربية الذى إختار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضيف شرف دورته الأولى لأسبقيتها التاريخية فى المنطقة العربية وبعد قبول وزارة الثقافة الترشيح وإنطلقت بحفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عاطف وفى مستهله تم تكريم الموسيقار عمر خيرت تقديراً لمسيرته الفنية المشرقة وإسهاماته البارزة فى مجال الموسيقى .

حضور جماهيري كبير

ففى حضور أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالدوحة وكوكبة من المسئولين والشخصيات العامة مع حشد جماهيرى من الجالية المقيمة والأشقاء من أبناء قطر أكد الأوركسترا السيمفونى ريادة أرض طيبة، وأعلن تميز الإبداع المصرى بعد أن عزف مجموعة من مؤلفات الموسيقى التصويرية التى كتبها عباقرة التلحين لأفلام سينمائية شهيرة كان منها الأيدي الناعمة، قصر الشوق لـ على إسماعيل، صاحب الجلالة لـ فؤاد الظاهرى، عائلة زيزى لـ يوسف شوقى، البرئ وتتر مسلسل دموع في عيون وقحة لـ عمار الشريعى، بطل من ورق لـ حسن ابو السعود، دعاء الكروان لـ أندريا رايدر، إعدام ميت - الداعية - البخيل وانا - قضية عم احمد - فيها حاجة حلوة لـ عمر خيرت الذى شارك بعزف ليلة القبض على فاطمة بعد أن قام بتكريمه كل من الدكتور خالد إبراهيم السليطى المدير العام للحى الثقافى كتارا والدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) .

وكان حفل الإفتتاح قد شمل فيلماً وثائقياً إستعرض تاريخ الأوبرا فى مصر منذ إفتتاح الأوبرا الخديوية عام 1869 وحتى ميلاد دار الأوبرا المصرية وأهم العروض التى شهدتها مسارحها، وفيلما آخر تناول مسيرة الموسيقار عمر خيرت، إلى جانب كلمات لكل من الدكتور خالد إبراهيم السليطى المدير العام للحى الثقافى كتارا والدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للألكسو .