يسرا: مش هشتغل مع حد مش خايف على نجوميتي

كشفت الفنانة يسرا عن كواليس مشاركتها في الأعمال الفنية، وذلك في تصريحات تليفزيونية.

وقالت يسرا : أهم حاجة أن الشخص يعرف هيقول لأ لمين وامتى وأنا لو محستش مع الشخص اللي بشتغل معاه بالأمان وأنه خايف عليا وعلى نجوميتي مش هشتغل معاه، هي مصالح مشتركة ومبحبش حد يستخدمني لمصلحته.

وكان آخر أعمال الفنانة يسرا هو فيلم الست لما يشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخريت العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكى.



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.