تم إخلاء سبيلها.. تعليق صادم من طليقة سعيد مختار

مازالت أزمة مقتل الفنان سعيد مختار مستمرة حيث حملت كثيرا من التطورات خاصة بعد إخلاء سبيل رحاب طليقة الفنان الراحل من النيابة.

وعلقت رحاب طليقة سعيد مختار فور إخلاء سبيلها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت : "الكلاب تعوي والقافلة تسير".

تعليق محامية سعيد مختار

من ناحية أخرى أكدت شيرين جودة محامية الفنان سعيد مختار أن الفنان إنسان محترم بشهادة الجميع داعية بالرحمة والمغفرة له.

وأضافت عبر بث مباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه قد غدر به أثناء ذهابه لرؤية ابنه، وأنه ذهب لمقابلته فى مول شهير بأكتوبر وأن طليقته قامت بتغيير الميعاد وأتت بزوجها عاطف معها مؤكدة أن فى الأمر مكيدة من طليقته.

وأوضحت أن زوجته كانت على علاقة بآخر، هدد سعيد في مكالمات ورسائل موجودة على هاتفه مشيرة إلى أنه اتقتل غدر.

تتابع الأجهزة الأمنية بالجيزة التحقيقات المكثفة في واقعة مقتل الفنان الراحل سعيد مختار أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر، والتي أدت إلى سقوطه متأثرًا بطعنات نافذة على يد المتهم عاطف. ع.ا.

وكشفت شيرين جودة، محامية الفنان، عن مستجدات مثيرة تتعلق بالحياة الشخصية للفقيد، مؤكدة أن الأخبار المتداولة حول طلاقه من زوجته غير صحيحة، وأن الزوجة ما تزال على ذمته قانونًا.

وأضافت أن الزوجة رفعت دعوى خلع منذ سبتمبر الماضي لم يصدر فيها حكم، ما يجعلها ـ وفق المحامية ـ في وضع "مجتمعة بين زوجين" بعد زواجها عرفيًا من المتهم عاطف.

وأوضحت المحامية أن سعيد مختار قام مطلع نوفمبر الماضي باستئجار شقة لزوجته، وحول لها مبلغًا ماليًا قبل ساعات من وقوع الحادث لدعم نفقاتها الخاصة بابنه سليم، الذي كانت الزوجة تمنعه من رؤيته لفترة.

وذكرت أن الزوجة حضرت إلى النادي رفقة زوجها العرفي خلال موعد رؤية الطفل، ما أدى إلى نشوب المشاجرة بينهما وبين الفنان.