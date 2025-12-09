القافلة تسير.. أول تعليق من طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها

علقت رحاب، طليقة الفنان الراحل سعيد مختار، على الانتقادات والاتهامات التي وُجهت إليها بأنها كانت سببًا في مقتله، وذلك بعد إخلاء سبيلها من قبل جهات التحقيق.

وكتبت رحاب لحادثة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك منشورًا قالت فيه:"الكلاب تعوي والقافلة تسير".

وكانت جهات التحقيق في مدينة أكتوبر قد أخلت سبيل رحاب بعد الانتهاء من استجوابها في قضية مقتل الفنان سعيد مختار على يد زوجها، وذلك في إطار متابعة سير التحقيقات الرسمية.

يُذكر أن شيرين جودة، محامية الراحل، أكدت خلال بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك أن مختار تعرض لغدر أثناء توجهه لرؤية نجله، حيث كان من المقرر أن يتم اللقاء في أحد المولات بمدينة أكتوبر، لكن طليقته غيّرت المكان والموعد وحضرت بصحبة زوجها العرفي عاطف، معتبرة أن ما حدث كان مكيدة مدبرة.

وأضافت جودة أن الحديث المتداول حول طلاق الفنان غير دقيق، مشيرة إلى أن رحاب لا تزال زوجة قانونية لمختار، وأن الدعوى التي رفعتها لخلعه في سبتمبر الماضي لم يُفصل فيها بعد، ما يجعل زواجها العرفي من المتهم غير قانوني.