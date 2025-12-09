قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
التجهيز لمنظومة حجز إلكترونى لدخول المحميات الطبيعية بالجمهورية
الرعاية الصحية: 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة
توك شو

منى زكي تفجّر مفاجآت عن كواليس الست .. ورعب اللحظة الأولى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

في لقاء خاص مع "صباح العربية" كشفت الفنانة منى زكي عن كواليس اختيارها لأداء دور أم كلثوم في فيلم الست.

منى زكي تكشف كواليس لأول مرة من تصوير فيلم الست

منى زكي قالت إنها عاشت لحظات مرعبة عندما عُرض عليها السيناريو لأول مرة وأبدت إعجابها بالدور بعد دراسته.

كما أكدت أنها تعتبر فيلم "الست" مشروعاً فنياً مهماً وأنه يمثل خطوة جديدة في مسيرتها، مضيفة إنها تتمنى أن يُنظر إلى الفيلم ليس فقط بوصفه عملاً عن شخصية أسطورية، بل كقراءة إنسانية لمسار امرأة غيرت تاريخ الموسيقى العربية.

الفيلم الذي يعيد قراءة سيرة كوكب الشرق أم كلثوم من زاوية سينمائية مختلفة، أثار حالة جدل واسعة منذ طرح البرومو الأول له.


نيرمين الدسوقي: منى زكي قدمت أداء رائعا في فيلم الست

تحدثت نيرمين الدسوقي، حفيدة شقيقة السيدة أم كلثوم، عن انطباع أسرة كوكب الشرق حول فيلم "الست" الذي قامت ببطولته النجمة منى زكي، والذي تناول حياة الراحلة أم كلثوم. 

صعوبات كثيرة في حياتها

وقالت نيرمين: "الفيلم مشرف جداً وعمل على المستوى الذي يليق بمسيرة أم كلثوم، فهو يبرز الجانب الإنساني والمشاعر التي مرت بها، وخاصة أنها كانت امرأة واجهت صعوبات كثيرة في حياتها، أعتقد أن سبب تسميته "الست" هو التركيز على مشاعرها كإنسانة قبل أن تكون كوكب الشرق".

مشاعر إنسانية من حزن وغضب

وأضافت نيرمين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الفيلم تناول بشكل جيد التحديات التي واجهتها أم كلثوم في زمنها الصعب، وكيف أن القرارات الصعبة التي اتخذتها كانت مصحوبة بمشاعر إنسانية من حزن وغضب ويأس، بعيداً عن الصورة العامة التي تظهرها كرمز للقوة.


وتحدثت نيرمين عن مشاعرها قبل مشاهدة الفيلم، قائلة: "أنا كنت مهتمة أن الفيلم لا يسئ لرمز أم كلثوم، خصوصاً أن الفيلم ليس سيرة ذاتية بل هو مبني على أحداث حقيقية" وأكدت أنها لا تحب إطلاق الآراء المسبقة حول الأعمال الفنية قبل مشاهدتها.

شخصية أم كلثوم

كما أشادت نيرمين بالموسيقى في الفيلم، مؤكدة أنها كانت مميزة للغاية، وأضافت: "الذكاء في تناول موضوع الفيلم كان لافتاً، وظهر من خلال تحليل شخصية أم كلثوم بشكل عميق، وهو ما جعل الفيلم يظهر بصورة واضحة وواقعية".


وفي نهاية حديثها، تحدثت نيرمين عن لقائها بالنجمة منى زكي في العرض الخاص للفيلم، حيث شكرتها على الأداء الرائع والمجهود الكبير الذي بذلته، قائلة: "أشكرك على أدائك، وبجد أنا مبسوطة جداً، وبصراحة بعد الانتقادات اللي تعرضت لها، قلت لها: "هتنامي النهاردة مرتاحة بعد ما الجمهور شاف الفيلم وأشاد به".

منى زكي فيلم الست الست أم كلثوم

