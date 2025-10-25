العدالة الإلهية تتحقق.. نجل القذافي يعلق على سجن نيكولا ساركوزي

علّق سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، على مصير الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

وكتب سيف الإسلام معمر القذافي، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: “في مثل هذه الليلة من عام 2011 كنت جريحا ومطاردا في صحراء زمزم من طائرات الناتو وعملائه على الأرض بينما كان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ينام في قصر الإليزيه، مضيفًا: الأيام دارت لأصبح أنا أنام في غرفة نومي وساركوزي في زنزانة انفرادية”.

وأضاف: “طوال 14 عاما وأنا أعمل حتى أصل إلى هذه النتيجة، معبرا عن امتنانه لما حدث ومؤكدا أن إرادة الله هي الغالبة في مصائر البشر وأن العدالة الإلهية تتحقق ولو بعد حين”.

وأثار الكشف عن امتيازات غير مسبوقة يتمتع بها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتيه في باريس، موجة غضب واسعة في الأوساط النقابية وبين نزلاء السجون، بعدما تبين أنه يحظى بحراسة دائمة من شرطيين مسلحين داخل السجن نفسه، في سابقة لم تشهدها الجمهورية الخامسة من قبل.

وبحسب تقرير نشره موقع «ميديا بارت» الفرنسي للكاتب ميشيل دوليان، فإن ساركوزي الذي يقضي عقوبته بعد إدانته في قضية التمويل الليبي غير المشروع، يتمتع بظروف احتجاز "خاصة واستثنائية"، رغم تأكيده في أكثر من مناسبة أنه لا يريد معاملة مميزة.

ويؤكد التقرير أن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز برر تلك الإجراءات بـ"التهديدات الأمنية" التي يتعرض لها الرئيس الأسبق و"مكانته الخاصة"، غير أن نقابات العاملين في السجون اعتبرت القرار "انتهاكًا صارخًا للقوانين" و"فضيحة أمنية"، مؤكدين أن وجود شرطة مسلحة داخل السجون يخالف كل اللوائح المنظمة.

وقال أحد مسؤولي سجن لا سانتيه للموقع: "هذا لم يحدث من قبل في تاريخ السجون الفرنسية، إنه عبث حقيقي!"

