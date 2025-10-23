قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فراس سعيد يكشف لصدي البلد كواليس مشاركته في مسلسل البخت

الفنان فراس سعيد
الفنان فراس سعيد
أوركيد سامي

كشف الفنان فراس سعيد في تصريحات  لموقع صدى البلد أنه انتهي من تصوير مشاهدة   يوم الثلاثاء الماضي،  بالكامل في مسلسل "البخت" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

وقال فراس سعيد: "انتهيت من تصوير مشاهدي في العمل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، فالمسلسل مليء بالمفاجآت والأحداث غير المتوقعة"، مؤكدًا سعادته بالتعاون مع الفنان أحمد عبد العزيز،  
ويظهر فراس سعيد في المسلسل بشخصية مساعد أحمد عبد العزيز في شركته الخاصة، حيث تجمع بينهما علاقة معقدة تتطور مع تصاعد الأحداث.

اختتم فراس سعيد سعيد بالتعاون مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و ايجابية 

و يضم العمر عدداً من النجوم نسرين أمين ، هالة فاخر ، أحمد عبد العزيز ، حسين فهمي ، عبير صبري ، فراس سعيد ، و عدد كبير من النجوم من إخراج معتز حسام

في سياق آخر يستعد فراس سعيد لانطلاق معرض لرسوماته لأول مرة


كشف الفنان فراس سعيد  في لقاء سابق عن سبب غيابه عن الفن خلال الفترة الأخيرة.

وقال فراس سعيد في لقاء خاص مع صدى البلد: “بحب الرسم وكنت مشغول بالرسم وهعمل معرض قريباً”.

وأضاف فراس سعيد: “أسعى لتقديم شخصيات مختلفة ومميزة.. بحب السينما جدا والدراما”.

وتابع فراس سعيد: “بحب الرسم والطبخ وخصوصا الأكل الإيطالي.. بحس أن الطبخ بيحسن المزاج”.

