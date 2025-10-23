فراس سعيد يكشف لصدي البلد كواليس مشاركته في مسلسل البخت

كشف الفنان فراس سعيد في تصريحات لموقع صدى البلد أنه انتهي من تصوير مشاهدة يوم الثلاثاء الماضي، بالكامل في مسلسل "البخت" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

وقال فراس سعيد: "انتهيت من تصوير مشاهدي في العمل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، فالمسلسل مليء بالمفاجآت والأحداث غير المتوقعة"، مؤكدًا سعادته بالتعاون مع الفنان أحمد عبد العزيز،

ويظهر فراس سعيد في المسلسل بشخصية مساعد أحمد عبد العزيز في شركته الخاصة، حيث تجمع بينهما علاقة معقدة تتطور مع تصاعد الأحداث.

اختتم فراس سعيد سعيد بالتعاون مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و ايجابية

و يضم العمر عدداً من النجوم نسرين أمين ، هالة فاخر ، أحمد عبد العزيز ، حسين فهمي ، عبير صبري ، فراس سعيد ، و عدد كبير من النجوم من إخراج معتز حسام

في سياق آخر يستعد فراس سعيد لانطلاق معرض لرسوماته لأول مرة



كشف الفنان فراس سعيد في لقاء سابق عن سبب غيابه عن الفن خلال الفترة الأخيرة.

وقال فراس سعيد في لقاء خاص مع صدى البلد: “بحب الرسم وكنت مشغول بالرسم وهعمل معرض قريباً”.

وأضاف فراس سعيد: “أسعى لتقديم شخصيات مختلفة ومميزة.. بحب السينما جدا والدراما”.

وتابع فراس سعيد: “بحب الرسم والطبخ وخصوصا الأكل الإيطالي.. بحس أن الطبخ بيحسن المزاج”.