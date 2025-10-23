قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابنة كيم كارداشيان تُثير الجدل بظهور صادم على مواقع التواصل الاجتماعي | شاهد
الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
شكاوى من كثرة التقييمات الأسبوعية والواجبات والاختبارات الشهرية بالمدارس.. ومطالب بتخفيفها
بعد تصدر الأهلي الدوري.. إسلام صادق يوجه سؤالا هاما للجماهير
تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
20 دبلوماسيًا يتوجهون إلى شمال رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
الراحمون يرحمهم الله..الحماية المدنية بالمحلة تنقذ قطتين عالقتين داخل يافطة إعلانية
روبيو: تحركات الكنيست بشأن الضفة تهدد اتفاق السلام في غزة
حالة الطقس.. «صباح البلد» يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل تتراجع أسعار السلع في مصر؟.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة للمواطنين
هل هناك إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين؟ المصل واللقاح توضح
محافظات

السبت.. بدء أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمي القلاعية بالأقصر

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر إنطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام ٢٠٢٥ للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع وسات ١ بجميع قرى ومراكز المحافظة،  وذلك بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق ٢٥ من أكتوبر الجارى.

 ووجه محافظ الأقصر رؤساء المدن بالتعاون مع فرق التحصين لإنجاح أعمال الحملة القومية  .

وأوضح دكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه وفقاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة تم تحديد موعد الحملة القومية والتى تستمر لمدة شهر قابل للزيادة وذلك للوصول للمستهدف من تعداد الثروة الحيوانية ، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية .

وأضاف "لطفي" أن الحملة تستهدف تحصين إجمالي ١٠٩٤٠٧ رأس من الحيوانات المختلفة ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع وسات ١ ، متضمنة تحصين عدد ٥٩٧٢١ رأس أبقار وجاموس وجمال، كما تستهدف الحملة تحصين عدد ٤٩٦٨٦ ماعز وأغنام على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه تم إعداد برامج مسبقة لتغطية جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر .

ومن المقرر أن تمر لجان التحصين على جميع المزارع ومن منزل إلى آخر لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

