السبت.. بدء أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمي القلاعية بالأقصر

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر إنطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام ٢٠٢٥ للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع وسات ١ بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق ٢٥ من أكتوبر الجارى.

ووجه محافظ الأقصر رؤساء المدن بالتعاون مع فرق التحصين لإنجاح أعمال الحملة القومية .

وأوضح دكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه وفقاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة تم تحديد موعد الحملة القومية والتى تستمر لمدة شهر قابل للزيادة وذلك للوصول للمستهدف من تعداد الثروة الحيوانية ، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية .

وأضاف "لطفي" أن الحملة تستهدف تحصين إجمالي ١٠٩٤٠٧ رأس من الحيوانات المختلفة ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع وسات ١ ، متضمنة تحصين عدد ٥٩٧٢١ رأس أبقار وجاموس وجمال، كما تستهدف الحملة تحصين عدد ٤٩٦٨٦ ماعز وأغنام على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه تم إعداد برامج مسبقة لتغطية جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر .

ومن المقرر أن تمر لجان التحصين على جميع المزارع ومن منزل إلى آخر لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت.