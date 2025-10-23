روبيو: تحركات الكنيست بشأن الضفة تهدد اتفاق السلام في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن تحركات الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية تمثل تهديدًا مباشرًا لاتفاق السلام الجاري في غزة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف روبيو أن عدداً من الدول من خارج منطقة الشرق الأوسط أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة دولية في غزة، في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.

وتأتي تصريحات روبيو في وقت يشهد فيه الكنيست الإسرائيلي تصعيدًا تشريعيًا مثيرًا للجدل بعد تمرير مشروع قانون في قراءة تمهيدية لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وهو ما أثار انتقادات دولية واعتبره مراقبون خطوة قد تنسف مساعي واشنطن لتحقيق الاستقرار في المنطقة.