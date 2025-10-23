تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ هيئة موانئ البحر الأحمر(11) سفينة، وتم تداول (16000) طن بضائع و(852) شاحنة و(311) سيارة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر فى بيان اليوم/الخميس/ أن حركة الواردات شملت (5000) طن بضائع و(483) شاحنة و(178) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (11000) طن بضائع و(378) شاحنة و(133) سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهي INC Nors و، Pelagos Express ، وبريدج، و الحرية بينما غادرت السفينة ALCudia Expess وشهد ميناء نويبع تداول (3700) طن بضائع و(353) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا والحسين، ونيوعقبة وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1510 ركاب بموانيها.

