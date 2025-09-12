خلال المرحلة الأولى..الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تقدم16853خدمة للمنتفعات بقنا

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، نجحت في تقديم ١٦٨٥٣ خدمة للمنتفعات وذلك في مراكز أبوتشت، الوقف، قنا، وقوص، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية “ بداية ”وتحت شعار "مشوار الألف الذهبية..يبدأ بخطوة ".



وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن هناك تنوع فى الخدمات الطبية بالعيادات الثابتة بالوحدات والمتنقلة بالميادين العامة المقدمة للمواطنين والتي شملت: الحاصلات علي وسائل تنظيم أسرة 7907، تقديم المشورة ل 7659 مواطن، مترددات 7011، جدد 896، حبوب أحادية 950، حبوب مركبة 4921، لولب نحاسي 193، لولب هرموني 19، كبسولات إمبلانون 481، حقن أحادية 853، حقن مركبة 445، أقراص موضعية 60، سونار 449، كشف نساء 797، كشف باطنة 162 وكشف أطفال 158حالة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن المرحلة الثانية للحملة سوف تنطلق يوم ١٤ وحتي ١٨ من الشهر الجاري في مراكز فرشوط، نجع حمادي ، دشنا ومركز قفط، داعياً المنتفعات للإستفادة من تلك الخدمات التي تقدم جميعها بالمجان للمواطنين.

وأضافت الدكتورة رانيا راجي، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، بأن شراكة مميزة تنفذ مع مديرية الأوقاف في عقد ندوات تثقيفية للمترددات خلال الحملة حول القضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة في خلق مجتمع يحظي أفراده بالرعاية الصحية والمجتمعية.



وأوضحت مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، بأن الحملة شهدت مشاركة المجلس القومي للسكان وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار ووحدة السكان بالمحافظة في عقد يوم سكاني فعال بوحدة كوم يعقوب بأبوتشت وتنفيذ عدد من الفعاليات الهامة التي استفاد من المواطنين.