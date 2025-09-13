السجن المشدد 10 سنوات لـ 9 أشخاص لاختطافهم طالبا بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة 9 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة خطف طالب وطلب فدية مالية من والده بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، غرب قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين وضياء زين العابدين القاضي، وحضور أدهم عطية، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج.

ترجع وقائع القضية إلى 6 يوليو من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين سيد.ن.ز. 46 عاما، وشريف.م.ا.ح، وسيد.ر.س.م، وصلاح.ر.م، وعلي.ن.ع، ومحمود.إ.م، وأدهم.إ.ع.ح، وحسين.ع.ز، ومسعود.م.ع، تهمة خطف طالب بالصف الثانى الاعدادى مقيم بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، لإجبار والده على دفع فدية مالية قدرها 300 ألف دولار.



وتبين من تحقيقات المباحث، أن المتهمين خطفوا المجني عليه علي.ن.س.ع، 14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي أثناء مروره بالقرب من مركز شباب القلمينا، وتحفظوا عليه فى مزرعة بمدينة بركة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى.

وأحيلت القضية برقم 3193 لسنة 2024 وقيدت برقم 4376 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين المذكورين بالسجن المشدد 10 سنوات، لكل منهم.