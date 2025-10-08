متغيب منذ 3 أيام.. العثور على جثة طـ.فل بمقابر الكرنك بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا على جثة طفل ملقاة بمقابر قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، وسط حالة غموض لأسباب تواجده بالمنطقة.



وتبين من المعلومات الأولية أن الجثة للطفل طايع.ح ٥ أعوام، والمبلغ بتغيبه عن المنزل منذ ٣ أيام، ومقيم بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط.





من جانبها تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات الواقعة، خاصة وأن الطفل مقيم بمركز فرشوط المجاور لمركز فرشوط، ومبلغ بتغيبه عن المنزل منذ أيام.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل جثة الطفل إلى المشرحة، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



