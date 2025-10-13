محافظ قنا يفتتح الحملة الميكانيكية الجديدة بالوحدة المحلية لمركز أبوتشت

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الحملة الميكانيكية الجديدة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، والمقامة على مساحة 4200 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، العقيد علي كمال، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والنائب نان نصر الله، عضو مجلس الشيوخ، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية بالمركز.

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة الميكانيكية تضم مجموعة من المعدات والسيارات والمركبات المخصصة لأعمال النظافة العامة، ورفع المخلفات، ودعم مشروعات البنية التحتية.

ووجه محافظ قنا، بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمعدات والحفاظ عليها لضمان جاهزيتها للعمل في أي وقت، مؤكداً أن المحافظة حريصة على دعم منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة وخطة المحافظة لتطوير منظومة العمل بالإدارات الهندسية وتعزيز كفاءة المعدات الخدمية.



