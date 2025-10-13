تخدم 50 ألف نسمة.. افتتاح محطة مياه أبو شوشة المدمجة بقنا

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، محطة مياه أبوشوشة المدمجة بمركز أبوتشت، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث نفذت المشروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 120 لترًا في الثانية، لتخدم ما يقرب من 50 ألف نسمة بمناطق البحري سمهود، خوالد أبو شوشة، العمرة، الشيخ حمد.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، العقيد علي كمال، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والنائب نان نصر الله، عضو مجلس الشيوخ، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز.

واستمع محافظ قنا، إلى شرحٍ من المهندس رجب عرفة حول مكونات المحطة، موضحًا أنها تضم 4 مرشحات رملية، وخزانًا أرضيًا خرسانيًا بسعة 750 مترًا مكعبًا، بالإضافة إلى 3 طلمبات مياه مرشحة لضمان انتظام ضخ المياه إلى القرى المستفيدة وتحسين كفاءة الشبكة.

وأكد محافظ قنا، أن افتتاح المحطة يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين خدمات مياه الشرب وتوفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين في جميع قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحي تمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة ورافدًا أساسيًا لرفع جودة الحياة لأبناء الصعيد.

وأضاف عبدالحليم، أن محافظة قنا تشهد في الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية، مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق التنمية المتكاملة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

