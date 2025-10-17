قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير الكلية الفنية العسكرية:بدأنا بـ3 أقسام ووصلنا الآن لـ38 قسما علميا.. فيديو
وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن سقوط ضحايا في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة
بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي
الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع انتظام المواقف ومحطات الوقود من مركز السيطرة

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا
يوسف رجب

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، من داخل مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير وانتظام العمل بمجمعات المواقف ومحطات الوقود ومخازن توزيع اسطوانات البوتاجاز، لضمان توافر الخدمات للمواطنين والتزامها بالأسعار المحددة.

جاءت المتابعة بحضور حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، حيث تم رصد حركة تداول المواد البترولية داخل محطات الوقود بمختلف المراكز، والتأكد من انتظام صرف حصص البوتاجاز دون معوقات، مع متابعة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الرسمية داخل مجمعات المواقف.

وتم التأكيد على لصق الملصقات التي توضح التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بشكل واضح، وتعليقها في المواقف الرئيسية والفرعية، بما يضمن إحاطة المواطنين بالأسعار المعتمدة، وعدم التهاون مع أي سائق غير ملتزم بالتعريفة أو بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأشار نائب محافظ قنا، إلى أن متابعة المواقف ومستجدات تحريك أسعار المواصلات، ضمن جهود محافظة قنا لتعزيز منظومة الرقابة الميدانية، والاستفادة من إمكانات الشبكة الوطنية للطوارئ في المتابعة اللحظية لحركة الخدمات الحيوية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أقرت رفع أسعار البنزين والسولار بدءًا من صباح اليوم الجمعة، وذلك بزيادة جديدة قدرها جنيهان للتر لجميع أنواع البنزين وحوالى 13% للسولار، ليرتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، و بنزين 80 إلى 17.25 جنيه للتر مقابل 15.25 جنيه.

ورفعت اللجنة سعر السولار بزيادة نسبتها نحو13% ليصل إلى 17.50 جنيه للتر، ورفع سعر متر الغاز الطبيعى، من 7 إلى 10 جنيهات للمتر، واسطوانة البوتاجاز التجارى إلى 450 جنيها، فيما تم رفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى إلى 225 جنيهاً.

قنا مركز السيطرة الشبكة الوطنية محطات الوقود اسطوانات البوتاجاز أسعار المواصلات محافظة قنا أسعار البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا

85 % من حالات العنف مكتسبة من السوشيال ميديا.. تحذير للأسر

غزة

وضع إشارات الخط الأصفر في غزة.. خطوة إسرائيلية لتبرير إطلاق النار

صورة أرشيفية

استمرار الطابع التراثي لمسجدي السيدة عائشة والسيدة نفيسة ضمن تطوير القاهرة التاريخية

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد