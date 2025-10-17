نائب محافظ قنا يتابع انتظام المواقف ومحطات الوقود من مركز السيطرة

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، من داخل مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير وانتظام العمل بمجمعات المواقف ومحطات الوقود ومخازن توزيع اسطوانات البوتاجاز، لضمان توافر الخدمات للمواطنين والتزامها بالأسعار المحددة.

جاءت المتابعة بحضور حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، حيث تم رصد حركة تداول المواد البترولية داخل محطات الوقود بمختلف المراكز، والتأكد من انتظام صرف حصص البوتاجاز دون معوقات، مع متابعة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الرسمية داخل مجمعات المواقف.

وتم التأكيد على لصق الملصقات التي توضح التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بشكل واضح، وتعليقها في المواقف الرئيسية والفرعية، بما يضمن إحاطة المواطنين بالأسعار المعتمدة، وعدم التهاون مع أي سائق غير ملتزم بالتعريفة أو بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأشار نائب محافظ قنا، إلى أن متابعة المواقف ومستجدات تحريك أسعار المواصلات، ضمن جهود محافظة قنا لتعزيز منظومة الرقابة الميدانية، والاستفادة من إمكانات الشبكة الوطنية للطوارئ في المتابعة اللحظية لحركة الخدمات الحيوية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أقرت رفع أسعار البنزين والسولار بدءًا من صباح اليوم الجمعة، وذلك بزيادة جديدة قدرها جنيهان للتر لجميع أنواع البنزين وحوالى 13% للسولار، ليرتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، و بنزين 80 إلى 17.25 جنيه للتر مقابل 15.25 جنيه.

ورفعت اللجنة سعر السولار بزيادة نسبتها نحو13% ليصل إلى 17.50 جنيه للتر، ورفع سعر متر الغاز الطبيعى، من 7 إلى 10 جنيهات للمتر، واسطوانة البوتاجاز التجارى إلى 450 جنيها، فيما تم رفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى إلى 225 جنيهاً.



