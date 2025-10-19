قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الدقهلية: رفع 1000 طن مخلفات بلدية ونواتج تطهير بميت غمر

حملات نظافة
حملات نظافة
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تنفيذ أعمال حملة النظافة المكبرة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة ونواتج الهدم والتطهير، بمركز ومدينة ميت غمر، وتم خلالها رفع 1000 طن، مشيراً إلى أن أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية، تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استمرار أعمال الحملة المكبرة بميت غمر لحين الانتهاء من رفع كفاءة النظافة العامة  

وكلف محافظ الدقهلية، باستمرار أعمال الحملة المكبرة بميت غمر لحين الانتهاء من رفع كفاءة النظافة العامة بالمدينة ورفع كافة التجمعات والتراكمات ومخلفات البناء والهدم، كما كلف بالتعاقد مع شركة متخصصة في أعمال كنس ونظافة الشوارع بمدينة ميت غمر على وجه السرعة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدينة.

شن حملة مكبرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة ميت غمر

و كلف المحافظ ،  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بشن حملة مكبرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة ميت غمر، بالتنسيق مع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر،  خالد جلال مدير إدارة المركبات بديوان عام المحافظة، ومتابعة المهندس فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وبمشاركة مُعدات من وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، إلى جانب مشاركة معدات 7 مراكز .

وتم رفع مخلفات بلدية وتجمعات قمامة ونواتج هدم ورفع كافة المخلفات من جانبي الطريق، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظه للارتقاء بمستوى النظافة العامة في الطرق الرئيسية بين المدن والمراكز، وقامت الحملة برفع مخلفات ناتج تطهير بطريق دماص ابو الحسين بنطاق مركز ميت غمر، وتم توفير معدات لنقل تلك المخلفات، حيث تم رفع حوالي 1000 طن.

الدقهلية محافظ ميت غمر حملات

